Wenn deine Beine nicht mehr richtig wollen

und ich dein Herz nicht mehr im Sturm erobern kann,

wird dann dein Mund noch wissen,

wie meine Liebe geschmeckt hat?

Werden deine Augen mich noch anlächeln?

Schatz, ich werde dich auch noch lieben, wenn wir 70 sind.

Und ich kann immer noch genauso verliebt sein, wie mit 23.

Manchmal ist es unerklärlich, warum sich zwei Menschen ineinander verlieben…

Vielleicht geschieht es nur

durch eine leichte Berührung mit der Hand.

Aber ICH verlieb mich jeden Tag aufs Neue in dich...

und das wollte dich dir einfach mal sagen.

Schatz, nimm mich in deine Arme.

Küss mich unter dem Sternenhimmel.

Leg deinen Kopf an mein Herz. Hörst du wie es klopft?

Ich sag jetzt einfach mal laut, was ich denke:

Vielleicht haben wir die wahre Liebe gefunden - hier und jetzt.

Wenn ich irgendwann fast keine Haar mehr habe

und mein Gedächtnis nachlässt,

wenn mich keiner mehr kennt,

und ich nicht mehr richtig Gitarre spielen kann,

dann weiß ich, dass du mich trotzdem lieben wirst.

Denn deine Seele wird immer jung bleiben - sie ist unvergänglich.

Und in meinen Gedanken wird dein Lächeln nie vergehen.

Manchmal ist es unerklärlich,

warum sich zwei Menschen ineinander verlieben,

aber vielleicht ist alles Teil eines großen Plans.

Ich mache immer wieder dieselben Fehler

und hoffe, dass du das verstehen wirst.

Aber - vielleicht haben wir die wahre Liebe gefunden - hier und jetzt.