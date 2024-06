per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Regen & Matsch beim Southside 2024 und die Menschen so: 🤷‍♂️💃. Diese Beweisfotos zeigen, dass sich die Crowd von ein bisschen Schlamm und Kälte nicht die Laune verderben lässt!

Wenn 65.000 Menschen gemeinsam bei Wind und Regen beim Southside feiern, ist eine Sache vorprogrammiert: Ein Gelände voller Matsch und gute Vibes!

Unsere Kollegen von DASDING waren mit euch im Schlamm baden! ☔

Wetter beim Southside 2024: Regen, Wind & Matsch

Egal ob beim Southside in Neuhausen ob Eck oder wo anders in SWR3Land: Checkt hier das Wetter in eurem Ort!

Ed Sheeran live beim Southside 2024

Teil vom Southside-Line-up 2024 ist nach 10 Jahren endlich wieder Ed Sheeran! Wir sind für euch vor Ort und berichten live vom Konzert! 👇