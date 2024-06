Megastar Ed Sheeran LIVE beim Southside 2024! Wir haben den für euch den Livestream zum Konzert. Bis dahin verkürzen wir die Zeit mit 5 Fun Facts & weiteren Acts im vom Southside. 👇

Ed Sheeran: 5 Fun Facts über den Superstar

Weil Vorfreude meist die schönste ist, versüßen wir euch die Zeit bis zum Konzert mit 5 Fun Facts zu Ed Sheeran. Dass Ed Sheeran am Anfang seiner Karriere natürlich auch beim New Pop Festival war, dürften die meisten von euch wissen und ist deshalb nur bedingt ein Fun Fact. 😉 2022 wurde er zum „SWR3 Pioneer Of Pop“ gekürt.

1. Ed Sheeran lebte bei Friends-Star Courteney Cox

Sie gab ihm eine Bleibe, er stellte ihr ihren Verlobten Johnny McDaid vor – Ed Sheeran und Courteney Cox verbindet eine enge Freundschaft, die seit mehr als 10 Jahren besteht. In dieser Zeit lebte Ed unter anderem monatelang mietfrei bei Courteney. Im Interview mit der Daily Mail erzählt der Musiker, dass er in der Zeit immerhin den Tee gemacht habe – wie es sich eben für einen echten Briten gehört! ☕

Die Verbindung zu Courteney und ihre Karriere in der Serie Friends inspirierte Ed Sheeran zu seinem Song American Town.

Nachdem Ed Courteney den Song vorspielte, konnte sie es erst gar nicht glauben und fragte nach: „ In dem Song geht es wirklich um Friends? “

Ja, weil ihr bei Friends chinesisches Essen aus kleinen, weißen Boxen esst und die Zeile: ‚wir leben das Leben, das wir bei Friends gesehen haben‘ weist auch darauf hin – ihr inspiriert die Leute!

Wie viel Spaß die beiden haben, stellte Courteney auf ihrem Tiktok-Kanal unter Beweis:

In dem Video tanzten sie den legendären Tanz von Monica und Ross aus der Serie Friends nach – und die Community liebt es! Dass in Ed auch Schauspieltalent steckt, zeigte er schon in einer anderen Serie.

2. Ed Sheeran als Schauspieler vorm Lagerfeuer bei Serie Game of Thrones

Als die Serie Game of Thrones gefühlt ihren Höhepunkt an Hype erreicht hat, hat Ed Sheeran in der ersten Folge der siebten Staffel einen Gastauftritt als Lannister-Soldat:

Arya (die, die am Ende der Serie den Nachtkönig erledigt hat) ist auf ihrem Weg durch den Wald, als sie jemanden singen hört. Sie spricht mit dem singenden Soldaten (Ed Sheeran) über den Song und er antwortet nur: „ Es ist ein neuer Song. “ GoT-Nerds wissen natürlich, dass das nicht ganz stimmt.

Die Songzeile „ For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm “ findet sich in den Büchern von George R. R. Martin, die die Grundlage für die Serie sind. Für Spannung und Schmunzler hat die Szene wahrscheinlich trotzdem gesorgt – egal ob bei Sheeran- oder GoT-Fans.

Ihr denkt, das war die einzige Gastrolle von Ed Sheeran vor der Kamera?! Nope. Sheeran soll auch einen Stormtrooper UND namenlosen Alien, der dem Widerstand angehört, in der Serie Star Wars gespielt haben. Außerdem ist er auch Teil einer Folge der Simpsons.

3. Ed Sheeran hat seit 2015 kein Handy!

10.000 Kontakte – so viele hatte Sänger Ed Sheeran auf seinem Smartphone, als er berühmt wurde. Im Podcast Therapuss erzählt er, wie er es schafft, seit fast 10 Jahren ohne Handy auszukommen:

Ich bekam ein iPad. Außerdem habe ich alles auf E-Mails übertragen, die ich einmal pro Woche beantworte. Donnerstags oder freitags habe ich eine Stunde Zeit, die ich normalerweise im Auto verbringe.

Welchen Unterschied das für Ed Sheeran macht? Anstatt zum Smartphone zu greifen, lässt er die Langeweile einfach zu.

Wenn man einfach nur sitzt und nichts tut, dann fällt einem ein Text oder eine Melodie ein. Du hast dann eine Idee, wie es mit deiner Karriere weitergehen soll.

4. Ed Sheeran hat als Kind gestottert – Eminem hat ihm geholfen

Wer schon mal versucht hat, Sheerans Song Sing komplett durchzurappen, kann sich kaum vorstellen, dass der Sänger jemals Probleme hatte, flüssig zu sprechen. Doch Ed Sheeran hat als Kind gestottert. Als er neun Jahre alt war, war er deshalb in Behandlung – ohne Erfolg.

Also machte er sich selbst auf die Suche nach einer Lösung und fand sie in der Musik, genauer gesagt in den Songtexten von Rapper Eminem. Ed rappte Eminem Songs so lange mit, bis er sie auswendig konnte. Das half ihm, sein Stottern zu überwinden.

Wie Eminem und Ed Sheeran gemeinsam die Bühne abreißen, seht ihr in diesem Video: 👇

Überraschungsgast bei Ed Sheeran KonzertWas für eine Hammer-Überraschung! 😍 Was ist euer absoluter Lieblingssong von Eminem?Posted by SWR3 on Monday, July 17, 2023

5. Ed Sheeran plant schon jetzt seine Beerdigung

Ja, ihr habt richtig gelesen – Ed Sheeran befasst sich viel mit seinem eigenes Ableben. Im Song Eyes Closed verarbeitet Ed Sheeran den Tod seines besten Freunds Jamal Edwards und auch in anderen Interviews hat der Musiker darüber gesprochen, dass er sich schon von vielen Menschen verabschieden musste – darunter auch welche ohne Testament. Das sei ein Grund dafür, warum der Künstler schon mit Anfang 30 seine Bestattung geplant hat.

Im Interview mit der GQ erzählt Ed Sheeran, dass er gerne im eigenen Garten beerdigt werden will. Dafür habe er eine Kapelle bauen lassen. Dort gebe es einen Stein, unter dem ein Loch zu einer Art Grab führe.

Wenn der Tag kommt, an dem ich sterbe, kann ich dort hinein.