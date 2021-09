Sie hat die Geige gespielt - in ner irischen Band,

verliebt hat sie sich aber – haha! –

in einen Engländer (also mich)!

Ich küsste sie auf den Hals, nahm sie bei der Hand

und sagte „Hey Baby, ich würde einfach gerne tanzen!“

Hab sie mitten in Dublin in der Fußgängerzone

kennengelernt – draußen vor ’ner Bar.

Ihr Bruder hat Gitarre gespielt und

wir haben uns ’ne Zigarette geteilt.

„Was bedeutet dieses gälische Tattoo auf deinem Arm?“,

wollte sie wissen.

Ich sagte: „Das ist ein Song von einem meiner Freunde.

Willst du noch was trinken?“

Sie nahm erstmal ’nen irischen Whiskey,

danach ’nen Jack Daniels.

Dann bestellte sie ’n Guiness, direkt mit noch ’nem Whiskey

Wir unterhielten uns noch ’n bisschen

und genehmigten uns noch ’nen Drink.

In der Jukebox gab’s ’nen Song von Van Morrison,

zu dem wir tanzten.

Du bist mein hübsches, kleines Mädchen aus Galway.

Beim Dartspielen hab ich gegen sie verloren

und beim Poolbillard auch.

Zum Trost hat sie mich so geküsst,

als wären wir allein gewesen.

Als die letzten Bestellungen ausgerufen wurden,

stand sie auf so ’nem Schemel.

Sie tanzte und sang danach

mit ihrer süßen Stimme irische Volkslieder.

Einfach so – ohne Band, ohne Begleitung –

und mit ihren Füßen schlug sie den Takt dazu.

Oh Mann, diese Stimme könnte ich 24 Stunden,

7 Tage die Woche durchhören.

Und obwohl der Pub brechend voll war,

hatte ich das Gefühl, dass sie für mich gesungen hat.

Als der Laden irgendwann zu machte,

waren wir die letzten Gäste.

Wir nahmen uns an den Händen,

zogen unsere Mäntel an, die

nach Rauch, Whiskey und Wein rochen,

und atmeten die kühle Nachtluft ein.

Ich brachte sie nach Hause und

sie lud mich noch auf ein paar Chips und

’ne Flasche Wein in ihre Wohnung ein…

Ich werde ein Lied über dich schreiben – das schwöre ich.

Ein Lied über ein Mädchen aus Galway –

und einen perfekten Abend!