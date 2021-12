Dieser Song ist gerichtet an einen geliebten verstorbenen Menschen. Ed Sheeran hat ihn zum ersten Mal gesungen auf der Trauerfeier eines sehr bekannten australischen Plattenpromoters. Ed Sheeran wollte unbedingt dabei sein und nahm dafür in Kauf, zwei Wochen in Australien in Quarantäne zu müssen. Währenddessen stellte er dann diesen Song fertig, am Hawkesbury, einem Fluss.

Ich wünschte es gäbe Besuchszeiten da oben.

Dann könnte ich einfach mal spontan vorbeischauen mit all den Neuigkeiten.

Dass sie ganz schön groß geworden ist mittlerweile und ... es wäre so schön , wenn du sie hättest kennenlernen können.

Dann könnte ich dir erzählen von all den Dingen, die ich ihr beibringen werde und die ich alle von dir gelernt habe.

Kann ich einfach noch eine Weile bleiben und wir rücken die Welt ein bisschen gerade.

Die kleinen werden größer und ich werde immer noch deinen Lieblingswein trinken.

Okay, sie schmeißen mich hier gleich raus, aber wir sehen uns demnächst wieder.

Weißt du eigentlich, wie viel sich verändert hat, seitdem du weg bist?

Wenn es da oben doch nur Besuchszeiten gäbe, ich würde kurz mal vorbei schneien und dich um Rat fragen.

Was würdest du an meiner Stelle machen?

Ich hatte doch keine Ahnung, wie man sich als Eltern verhält. Wie ziehst du Kinder groß?

Wie würdest du es machen? Du hast immer alles richtig gemacht.

Können wir einfach so lange miteinander reden, bis meine Sorgen verschwunden sind?

Ich könnte dir von meiner Angst erzählen, komplett zu versagen.

Und du würdest natürlich zu mir sagen: Vergiss nie, dass die Antwort immer in der Liebe liegt,

die wir erschaffen.

So viel hat sich verändert, seit du nicht mehr da bist.

Ich wünschte echt, ihr hättet Besuchszeiten da oben.

Und dann würde ich hier fragen, ob ich dich mit nach Hause nehmen darf.

Aber natürlich weiß ich, was sie sagen würden: Dass du doch nur zu deinem besten hier bist.

Also werde ich genauso weiter leben, wie du es mir gezeigt hast.

Und werde es alleine schaffen.

Und ich werde immer die Tür zumachen, aber mein Herz öffnen.

Und allen, die mir wichtig sind, werde ich alles von dir erzählen.

Denn dies ist kein Abschied, ich sage nicht goodbye, sondern bis zum nächsten Mal.

Nichts ist mehr so wie es war, seit du nicht mehr da bist.

Original-Songtext auf Englisch

I wish that Heaven had visiting hours

So I could just show up and bring the news

That she's gettin' older and I wish that you'd met her

The things that she'll learn from me

I got them all from you

Can I just stay a while and we'll put all the world to rights?

The little ones will grow, and I'll still drink your favorite wine

And soon they're goin' to close, but I'll see you another day

So much has changed since you've been away

I wish that Heaven had visiting hours

So I could just swing by and ask your advice

What would you do in my situation?

I haven't a clue how I'd even raise them

What would you do?

'Cause you always do what's right

Can we just talk a while until my worries disappear?

I'd tell you that I'm scared of turning out a failure

You'd say, "Remember that the answer's in the love that we create"

So much has changed since you've been away

I wish that Heaven had visiting hours

And I would ask them if I could take you home

But I know what they'd say, that it's for the best

So I will live life the way you taught me

And make it on my own

I will close the door, but I will open up my heart

And everyone I love will know exactly who you are

'Cause this is not goodbye, it is just 'til we meet again

So much has changed since you've been away