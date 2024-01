Ich steh in der Ecke wie ein angeschlagener Boxer,

die eine Hand am Wangenknochen, die andere am Seil.

Und meine Venen pumpen fleißig Blut in meinen Hals.

So dass ich den Ton treffe und nochmal bei Null anfange.

Und schönen Gruß an alle.

Da liege ich im Halbschlaf,

wie krank und gelähmt,

und überlege, was alles passieren muss,

damit mein Moment doch noch kommt.

Ich kaue stumpfsinnig auf meinem Kaugummi

(immer auf der linken Seite übrigens)

und warte selbst darauf,

dass ich es endlich ausspucke und wieder loslege.

Also, schönen Gruß an alle.

Während ihr geschlafen habt,

war ich in der Hölle.

Schönen Tag noch.

Mir geht’s gut, macht euch keine Sorgen!

Noch liege ich auf der Seite und

sehe die Zeit an mir vorbeiziehen...

Und ich wette, die ganze Welt dachte,

ich würde heute aufgeben.