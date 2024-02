Ich hab gemerkt, dass sich alles, was ich in meinem Leben probiert hab,

nur darum gedreht hat, high zu sein.

Wenn ich allein dasitz’, kann ich mich selbst ein bisschen verstehn,

aber diesmal brauch ich dazu mehr, als nur mich selbst.

Bin ständig unterwegs zwischen der Straße dem Meer und dem Himmel.

Und ich glaub ja auch an das, worauf wir uns verlassen können.

Wenn ich mir was reinzieh,

und damit weitermache,

opfere ich mein Leben.



Hey, hör mir zu,

Ich hab dir was zu sagen.



Wann begreif ich endlich, dass ich nicht noch einmal zum Wunschbrunnen zurück kann.

Es ist jetzt Zeit, darüber zu entscheiden,

wann es mich umbringt. – Wann kapier ich endlich,

dass ich nur in mich selber reinschauen muss.

Ich glaube, ich gehe lieber nicht,

bevor ich meine Chance zum Weiterleben genutzt hab.

Wenn’s mich doch umbringt,

was brauch ich denn mehr, als in mich reinzuschaun?



Aber je mehr ich seh, desto weniger weiß ich.

Und um so mehr will ich mich einfach wieder fallen lassen.



Tief unter der Decke eines weiteren vollkommenen Wunders,

weiß wie Schnee...

Selbst gespalten durch eine so unentschlossene Welt

und es gibt kein Ziel.

Mitten in diesem weiteren vollkommenen Wunder,

renn ich über das Feld, wo alle meine Spuren verwischen.

Und es gibt kein Ziel.



Wann ist es Zeit runter zu kommen und für einen Freund

alle Bande, die gerissen waren, neu zu knüpfen.

Jetzt sagst du es,

und ich werd dich dran erinnern!

Ich brauche dich, um mir wieder und wieder dasselbe Kommando zu geben.



Hey, hör mir zu, ich hab dir was zu sagen: Hör auf damit!