Der Club ist nicht gerade der ideale Ort,

um eine Frau zu finden.

Deshalb geh ich lieber in die Bar.

Da sind wir also, ich und meine Freunde,

haben unseren eigenen Tisch

und wir heben einen nach dem anderen.

Es wird immer schneller getrunken

und immer langsamer gesprochen.

[Und plötzlich seh ich sie da drüben.]

Hey, wie wäre es, wenn du ein wenig herüberkommst

und eine kleine Unterhaltung mit mir beginnst?

Also, von meiner Seite aus wäre das kein Problem.

Komm her, nimmt meine Hand.

Warte noch kurz.

Ich drücke noch schnell Van The Man (Van Morrison) in der Jukebox.

Und dann tanzen wir zusammen.

Und ich will einfach nur laut heraus singen:

Girl, du weißt, ich will deine Liebe

Deine Liebe es ist einfach handgemacht

für jemanden wie mich.

Gehst du mit mir? Komm!

Ich bin vielleicht ein bisschen verrückt,

Aber lass dich davon nicht irritieren.

Sag einfach: „Junge, jetzt halt mal die Klappe,

pack mich bei den Hüften

und leg deinen Körper auf meinen.“

Eine Woche später wird es dann ernst.

Wir haben unser erstes Date.

Wir beide sind ziemlich geizig.

Also machen wir ALL YOU CAN EAT,

stopfen die Tasche voll und den Teller.

Wir quatschen stundenlang über Süßes und Saures,

wie es der Familie geht und so.

Und dann gehen wir,

steigen in ein Taxi,

knutschen auf dem Rücksitz.

Und sagen dem Fahrer,

er soll das Radio anmachen.

Oh Gott, ich liebe deinen Körper,

deine Kurven, wie du geformt bist,

ich liebe deine Proportionen.

Kann es sein, dass bei dir alles an der richtigen Stelle sitzt?

Und wie sich dann unsere Körper immer wieder

voneinander weg und aufeinander zu bewegen

wie ein Magnet.

Also, mein Herz ist genauso verknallt,

aber ich bin komplett verrückt nach deinem Body.

Und gestern nacht hast du endlich bei mir geschlafen.

Jetzt riecht das ganze Bettlaken nach dir

und ich habe das Gefühl,

an dir gibt es jeden Tag noch etwas Neues zu entdecken.

[Dein Körper. Macht. Mich. Verrückt.]