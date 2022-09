Im Rahmen des SWR3 New Pop Festival ehren wir die größten Pop- und Rockstars mit dem Preis „Pioneer of Pop”. Vor 10 Jahren spielte Ed Sheeran als Newcomer beim New Pop – heute ist er der größte Popstar der Welt.

Gerade ist Ed Sheeran mit seiner gigantischen Mathematics-Tour auf der ganzen Welt unterwegs. Bei seinem Konzert in Zürich wurde dem britischen Singer-Songwriter der „Pioneer of Pop“ überreicht, für den er sich per Videobotschaft bedankt.

Danke euch vielmals für meinen ,SWR3 Pioneer of Pop‘-Award! Es ist jetzt 10 Jahre her – ich kann es gar nicht glauben – dass ich beim New Pop Festival in Baden-Baden gespielt habe und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Es war eine meiner ersten Konzert-Reisen nach Deutschland und ich liebe es so sehr, immer wieder zurückzukommen.

https://www.facebook.com/watch/?v=556911672902708

Das ist der „Pioneer of Pop“

Seit 2003 zeichnet SWR3 mit dem „Pioneer of Pop“ (und der Variation „Pioneer of Rock“) die Künstlerinnen und Künstler aus, die die Pop- und Rockmusik nachhaltig geprägt haben. Zu den bisherigen Preisträgerinnen- und Preisträgern gehören Superstars wie: Joe Cocker, Lionel Richie, Lenny Kravitz, Anastacia, Herbert Grönemeyer, Alice Cooper, Marius Müller-Westernhagen, Rea Garvey, Die Toten Hosen, Udo Lindenberg, Die Fantastischen Vier, die Scorpions und seit letztem Jahr Fury In The Slaughterhouse.

Es ist fast auf den Tag genau zehn Jahre her, dass wir Ed Sheeran als Newcomer beim ,SWR3 New Pop Festival‘ im Kurhaus Baden-Baden präsentiert haben. Mitreißende Songs wie ,The A Team‘ oder ,Lego House‘ und das ebenso sympathische wie souveräne Auftreten des Künstlers ließen schon damals erahnen, dass ihm eine große Karriere bevorstehen würde. Der kometenhafte Aufstieg, der danach folgte und den auch wir mit viel Freude verfolgt haben, hat in seinem Ausmaß aber wahrscheinlich auch Ed Sheeran selbst überrascht. Umso mehr freuen wir uns, dass er als Weltstar immer noch gerne an Baden-Baden zurückdenkt. Ed Sheeran ist ohne Frage eine der prägenden Persönlichkeiten der modernen Popmusik. Dies würdigen wir in diesem Jahr mit dem ,SWR3 Pioneer of Pop‘.

Ed Sheeran – der aktuell erfolgreichste Popstar der Welt

Schon mit 14 hat der heute 31 Jahre alte Brite sein erstes Mini-Album aufgenommen. Seinen ersten großen Plattenvertrag bekam er mit 19. Direkt das Debütalbum Plus (+) von 2011 machte den Singer-Songwriter weltweit bekannt. Mit jedem weiteren Album wurde sein Erfolg größer und größer. Zuletzt veröffentlichte Ed Sheeran 2021 sein Album Equals (=). Mehr als 200 Millionen Tonträger hat er mittlerweile verkauft. Sein bisher erfolgreichster Hit Shape Of You ist der meistgestreamte Song der 2010er-Jahre. Der heutige König Charles hat Ed Sheeran 2017 den Orden „Member of the British Empire“ überreicht.

Privat und ehrlich: Ed Sheeran im exklusiven SWR3-Interview

Ausverkaufte Ed-Sheeran-Shows weltweit

Ed Sheerans Live-Konzerte sind legendär. Allein auf der Bühne – nur mit seiner Gitarre und seiner Loop-Station – füllt er Stadien auf der ganzen Welt. Angefangen in kleinen Pubs in Großbritannien, verkauft er heute das legendäre Londoner Wembley-Stadion aus – und das gleich an vier Abenden. Doch die Atmosphäre aus den Pubs ist auch in den Stadien noch zu spüren. Ed Sheerans Tour zu seinem Album Divide (÷) gilt mit 9 Millionen Besucherinnen und Besuchern als die erfolgreichste Tournee eines Künstlers oder einer Band aller Zeiten.

Ed Sheerans Weg in Deutschland beginnt bei SWR3

Nach seinem Konzert beim SWR3 New Pop Festival am 14. September 2012 stand Deutschland immer auf den Konzertplänen seiner Tourneen. Drei seiner Alben gingen auch in Deutschland auf Platz 1 der Charts. Bad Habits wurde bei uns zum offiziellen Sommerhit des Jahres 2021 gekürt. So viele Menschen wollen seine Konzerte sehen, dass er zuletzt nicht nur einmal, sondern direkt dreimal in Stadien in München oder Frankfurt aufgetreten ist. Wo es für Ed Sheeran losging, hat er nicht vergessen. Als er bei Instagram nach seinem Lieblingsort in Deutschland gefragt wurde, sagte er: „Baden-Baden“. Noch vor seinem Auftritt beim New Pop 2012 kam Ed zum Interview zu SWR3 und spielte seinen späteren Welthit The A Team in einer wunderschönen Unplugged-Version.

Ed Sheeran privat: Fußball und Familie

„Auf dem Boden geblieben”. Dieser Spruch beschreibt Ed Sheeran ziemlich gut. Mit seiner Frau und Jugendliebe Cherry und seinen zwei kleinen Töchtern lebt er zurückgezogen auf dem Land an der englischen Ostküste – da wo er auch aufgewachsen ist. Auf seinem Anwesen hat er ein Tonstudio und eine private Kneipe – so viel Luxus darf es dann doch sein. Ansonsten kommt der Superstar aber ohne Starallüren aus und besucht in seiner Freizeit gerne Fußballspiele seines Lieblingsvereins aus der dritten Liga.