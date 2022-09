Das britische Königshaus trauert um Queen Elizabeth II. Hier erfahrt ihr, wie es nun in Großbritannien weitergeht – und findet einen Nachruf und unser Kondolenzbuch.

Am Abend des 8. Septembers teilte die Familie der Queen mit, was viele befürchtet haben: Am Nachmittag war Königin Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Nachricht über ihren Tod hat in aller Welt zu betroffenen Reaktionen geführt.

Wie geht es jetzt weiter ohne die Queen?

Ihr Sohn Charles wird heute offiziell zum König ernannt. Die sogenannte „Operation London Bridge“ legt fest, was jetzt passiert. Das ist ein Plan, der den Ablauf der nächsten Tage teilweise auf die Minute genau vorgibt. Die ersten Punkte des Ablaufs wurden schon umgesetzt: Britische Sender unterbrachen ihr Programm für die Todesnachricht und Nachrufe auf die Königin. Die Flaggen am Buckingham-Palast in London wurden auf Halbmast gesetzt. Außerdem werden alle politischen Aktivitäten vorerst eingestellt. In den nächsten Tagen geht es dann unter anderem so weiter:

Ein spezielles Gremium erklärt den ältesten Sohn der Queen, Charles, offiziell zum neuen König.

Der Leichnam der Queen wird mit dem Zug nach London und in den Buckingham Palace gebracht.

Die Königin wird drei Tage im Palace of Westminster aufgebahrt.

Die Beerdigung findet zehn Tage nach ihrem Tod in der Westminster Abbey statt.

Beigesetzt wird die Queen auf Schloss Windsor neben ihrem Mann.

Der Tag des Staatsbegräbnisses wird offiziell zum „Tag der Staatstrauer“.

Bundespräsident und Bundeskanzler würdigen die Queen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete Elizabeth II. als eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat. „ Sie hat Zeitgeschichte erlebt und Zeitgeschichte geschrieben “, so Steinmeier in einer Ansprache am Abend.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die britische Königin als „ Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland “ bezeichnet. „ Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor “, schrieb Scholz auf Twitter.

So beschreiben Experten die Queen

Die bedeutendsten Momente ihres Leben sind hier in einigen Bilder zusammengefasst:

Ihre Biografen beschreiben Elizabeth II. als humorvoll und scharfsinnig. Sie habe sehr viel gearbeitet, sich aber selbst nie zu wichtig genommen.

Hier ein Nachruf von SWR3-Korrespondentin Gabi Biesinger:

Studio London 8.9.2022 Nachruf: Queen Elizabeth II. Dauer 2:31 min

So trauert der Sohn und neue König

Der neue britische König Charles III. hat mit großer Bestürzung auf den Tod seiner Mutter, der Queen, reagiert. Es sei ein Moment größter Traurigkeit für ihn und alle Mitglieder seiner Familie, sagte Charles laut einer Mitteilung.

Weltweite Trauer um Königin Elizabeth II.

Aus der ganzen Welt erreichen Beileidsbekundungen die Königsfamilie. Wir schaffen Raum für eure Anteilnahme. Am Ende des Artikels findet ihr unser Kondolenzbuch.

Eine Userin schreibt auf Twitter, die Queen sei nun wieder vereint mit ihrem Ehemann Prinz Philip, der 2021 starb:

Bär Paddington hatte eine ganz besondere Verbindung zu Queen Elizabeth II. Auch er verabschiedet sich:

Zum 70. Thronjubiläum der Queen haben sich der Kultbär aus England und die Königin zu einer Tasse Tee getroffen und das Geheimnis gelüftet, was Königin Elizabeth II. in ihrer Handtasche hatte:

Das Niederländische Königshaus kondoliert über Twitter

König Willem-Alexander, Königin Máxima und Prinzessin Beatrix aus den Niederlanden haben ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. In einem Tweet schreiben sie: „ Wir fühlen uns dem Vereinigten Königreich und seiner königlichen Familie eng verbunden und teilen ihre Kummer in dieser Zeit. “

Sorge: Besuch der Familienmitglieder

Fast die gesamte Royal Family machte sich schon am Mittag auf den Weg nach Schottland. Ihre Enkel Prinz William und Prinz Harry und alle vier Kinder der Queen. Thronfolger Prinz Charles, seine Frau Herzogin Camilla und Queen-Tochter Prinzessin Anne sollen als erste eingetroffen sein. Berichten zufolge sollen sich auch die beiden jüngeren Söhne der Königin, Prinz Andrew und Prinz Edward mit seiner Frau Gräfin Sophie nach Schottland aufgemacht haben.

Das Leben der Queen: Doku zum 70. Thronjubiläum

„Die Queen – standhaft in stürmischen Zeiten“ zeigt einen Einblick in das Leben der Queen als Vorbild an Disziplin und Pflichterfüllung – mit dem Tod ihres Mannes, dem Skandal um Prinz Andrew, dem Trubel um Harry und Meghan. Zum 70. Thronjubiläum ist diese SWR-Doku entstanden.

Die britische Premierministerin Liz Truss erklärte noch kurz vor der dem Tod von Elizabeth II., das ganze Land sei „zutiefst besorgt“ angesichts der Nachrichten von der Queen.

Meine Gedanken – und die Gedanken aller Menschen im Vereinigten Königreich – sind jetzt bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie.

Am Mittwoch hatte die 96-Jährige auf Anraten ihrer Mediziner eine Sitzung ihres Beratergremiums Privy Council abgesagt. Am Dienstag hatte die Queen den Rücktritt des bisherigen Premierministers Boris Johnson entgegengenommen und seine Nachfolgerin Liz Truss ernannt. Aber: Entgegen der Tradition nicht im Buckingham-Palast, sondern auf Schloss Balmoral, das sie aus Gesundheitsgründen nicht für die Zeremonie verlassen wollte.

Der Queen ging es schon länger nicht gut

Elizabeth II. litt seit Längerem unter gesundheitlichen Problemen und hatte die Zahl ihrer öffentlichen Auftritte stark reduziert. Immer häufiger ließ sie sich im vergangenen Jahr durch ihren Sohn Prinz Charles vertreten.

Dieser ersetzte sie erstmals auch bei der Parlamentseröffnung im Mai und verlas an ihrer Stelle das Programm der Regierung für die kommende Sitzungsperiode. Auch bei den viertägigen Feiern im Juni zu ihrem 70. Thronjubiläum zeigte sich die Queen ihren zehntausenden Anhängern nur zweimal kurz auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. Bei allen öffentlichen Auftritten zeigte sie sich aber lächelnd und gut gelaunt.