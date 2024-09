In Brandenburg konnten heute rund 2,1 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Die ersten Hochrechnungen findet ihr hier – später dann auch das Ergebnis der Landtagswahl!

Den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF (Stand: 19:09 Uhr) zufolge liegt die SPD mit 31,1 Prozent knapp vor der AfD – die kommt demnach auf 29,8 Prozent. Danach folgt das BSW mit 12,3 Prozent und die CDU mit 11,9 Prozent. Die Grünen erreichen laut ARD-Hochrechnungen 5 Prozent, die Linke 3,0.

Übrigens: Brandenburg ist eines der wenigen Bundesländer, in dem Parteien auch unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde in den Landtag einziehen können. Der Grund ist die sogenannte Grundmandatsklausel: Sie greift, wenn eine Partei ein Direktmandat gewinnt. Sie darf dann so viele Abgeordnete entsenden, wie ihr nach dem Ergebnis der Zweitstimmen zustehen.

SPD vor AfD: Bleibt Ministerpräsident Woidke im Amt?

Vor der Wahl hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) angekündigt, dass er zurücktreten werde, sollte die SPD nicht mehr Stimmen als die AfD erhalten. Für ihn heißt es nach den ARD-Hochrechnungen also erst einmal: aufatmen. Final sind die Zahlen aber nicht und auch Woidke mahnt, dass man aktuell noch die „ Euphoriebremse “ bräuchte. Dennoch ist sein erstes Fazit durchaus zuversichtlich:

Nachrichten 22.9.2024 Woidke: SPD hat Extremisten verhindert Dauer 0:30 min Dietmar Woidke (SPD) zur Landtagswahl in Brandenburg.

Direkt nach der Veröffentlichung der 18-Uhr-Prognose äußerte sich zudem SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zu den Zahlen der SPD. „ Eines kann jetzt schon festgehalten werden: Dietmar Woidke und seiner SPD in Brandenburg ist eine furiose Aufholjagd in den vergangenen Wochen gelungen. “ Die Partei sei vor einigen Wochen noch bei Umfragewerten von rund 20 Prozent gelegen. Jetzt würde es laut Prognosen über die 30 Prozent hinausgehen. Diesen Erfolg schreibt Kühnert vor allem Dietmar Woidke zu, den er als gestandenen Ministerpräsidenten beschreibt, dem die Leute vertrauen würden.

Der neu gewählte Landtag tritt spätestens am 30. Tag nach der Wahl zusammen – das ist im aktuellen Fall der 22. Oktober. Dann endet die alte Wahlperiode. In der ersten Sitzung wählt der Landtag „ aus seiner Mitte “ eine Präsidentin oder einen Präsidenten und mindestens eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten, wie es in der Landesverfassung heißt. Damit steht nicht automatisch fest, dass die stärkste Fraktion den Präsidenten oder die Präsidentin stellt.

Die aktuelle Regierung aus SPD, CDU und Grünen konnte Anfang Juli noch auf eine knappe Mehrheit hoffen. Einen Monat später war der Vorsprung schon wieder weg – das zeigen zwei verschiedene Umfragen. Aber auch die Führung der CDU in Brandenburg scheint aktuell nicht mehr so große Lust auf eine weitere Zusammenarbeit mit der gleichen Koalition zu haben. Woidke hatte angekündigt, dass seine SPD auch mit dem BSW über eine Koalition verhandeln würde. Für eine Mehrheit wäre aber wohl eine dritter Partner nötig.

