Rund 4,9 Millionen Wahlberechtigte waren in Sachsen und Thüringen dazu aufgerufen, an der Urne ihre Stimme abzugeben und einen neuen Landtag zu wählen.

Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben die Wahllokale um 18 Uhr geschlossen. Laut Prognose von Infratest dimap müssen die Regierungsparteien starke Verluste hinnehmen.

Mehr Hintergrundinfos zu den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen findet ihr bei den Kollegen der Tagesschau.

Thüringen hat gewählt. Erst, wenn alle Stimmen ausgezählt sind, steht das Ergebnis fest. Wir informieren euch hier über die Prognosen und das Ergebnis.

In Thüringen wird die AfD laut Prognose von 18 Uhr mit 30,5 Prozent mit Abstand stärkste Kraft. Die CDU kommt auf 24,5 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zieht auf Anhieb mit 16 Prozent erstmals in den Landtag ein. Die regierende Linke sackt auf 12,5 Prozent, deren Koalitionspartner SPD und Grüne auf 7 beziehungsweise 4 Prozent. Die Grünen müssen damit den Erfurter Landtag verlassen. Dort weiter nicht vertreten ist die FDP mit 1,3 Prozent.

Mehr Infos rund um die Landtagswahl in Thüringen haben die Kollegen vom MDR für euch!

Neben Thüringen hat auch Sachsen einen neuen Landtag gewählt. Über die Prognosen und das Ergebnis könnt ihr euch bei uns informieren.

In Sachsen wird die regierende CDU laut Prognose von 18 Uhr zwar wieder stärkste Kraft, kommt aber nur noch auf 31,5 Prozent, deren Koalitionspartner SPD und Grüne nur noch auf 8,5 beziehungsweise 5,5 Prozent. Die Linke ist mit 4 Prozent gar nicht mehr im Landtag vertreten, die FDP bleibt mit 1,1 Prozent weiter draußen. Wahlgewinner sind die AfD, die mit 30 Prozent zweitstärkste Kraft wird, sowie das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das mit 12 Prozent erstmals in den Landtag in Dresden einzieht.

Mehr Infos rund um die Landtagswahl in Sachsen haben die Kollegen vom MDR für euch!

Die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen können eine Art Signalwirkung für ganz Deutschland haben, denn nächstes Jahr im September sind Bundestagswahlen in Deutschland. Die Landtagswahlen sind eine Art Stimmungstest, wie es in Deutschland bei den Wählern aussieht. In drei Wochen folgt bereits die nächste Landtagswahl: Am 22. September ist es in Brandenburg so weit. Bereits der Wahlkampf ging viel um Themen, die eigentlich die Bundesregierung betreffen und weniger die Bundesländer selbst.

Und so könnte es auch nach der Wahl weitergehen. Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg (Winfried Kretschmann) und Rheinland-Pfalz (Alexander Schweitzer) könnten nach diesen Wahlen ihre Strategien und Positionen überdenken und sich stärker auf bestimmte Themen konzentrieren. Das würde dann auch die Politik in SWR3Land verändern.

Direkte Folgen nach der Landtagswahl

Eine direkte Folge der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen ist die Zusammensetzung des Bundesrates. Dieser hat 96 Mitglieder und setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern der 16 Bundesländer. Jedes Bundesland hat damit mindestens drei Stimmen. In der Regel sind die Mitglieder der Länderkammer die Regierungschefs oder Stellvertreter und Koalitionspartner der Bundesländer.

Thüringen und Sachsen haben jeweils vier Stimmen im Bundesrat, da die Stimmenverteilung proportional an der Größe der Bundesländer gemessen wird. So haben die gewählten Parteien direkten Einfluss auf Entscheidungen des Bundesrates.

Da der Bundesrat beispielsweise auch Gesetzen zustimmen muss, die ausdrücklich Interessen der Länder berühren, können so Parteien aus einzelnen Bundesländern direkten Einfluss auf die deutschlandweite Politik nehmen. Dabei handelt es sich vor allem um Gesetze, die mit den Finanzen der Länder zu tun haben.

Die Kollegen vom WDR haben sich die Auswirkungen von Landtagswahlen einmal für Nordrhein-Westfalen angeschaut und aufgeschlüsselt, welche Folgen Landtagswahlen auf andere Bundesländer und die deutsche Politik haben.