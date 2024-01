per E-Mail teilen

Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Während meines Studiums der Sozialwissenschaften an der Universität Augsburg bin ich bei dem jungen Nachrichtenangebot NEWSZONE von DASDING gelandet. Dort habe ich über einen bunten Themenmix geschrieben. Dann gabs ein Praktikum in der Medien- und Kommunikationsabteilung des Fußballbundesligisten Werder Bremen. Und jetzt bin ich schließlich bei SWR3. 😊

Das mache ich bei SWR3: Alles, was aktuell auf der Welt passiert, finde ich spannend. Themenbereich fast egal. Bei SWR3 darf ich genau diese Leidenschaft ausleben. Ich bin in der Online-Nachrichtenredaktion und schreibe für euch die Geschichten, die ihr hier in diesem „Internet“ auf unserer Website findet.

So würde man mich zitieren: Vor allem in Microsoft Teams: „Alrighty!“ und „Danke dir! 😊“

Diesen Song höre ich immer: Das wechselt ungefähr alle drei Tage, weil ich den aktuellen Song dann totgehört habe. Aber viel deutschen Indie und Rap: Von Provinz, über Roy Bianco, bis hin zu Sido.

Darüber lache ich: Dadjokes, Wortspiele und über mich selbst.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: „Peaky Blinders“, „Suits“ und natürlich „Game of Thrones“

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Einmal alles bitte, was in der WG rumsteht. Da gibt’s ne ganze Menge! WG-Leben halt.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: kicker, funk und tagesschau

Auf diese Frage wollte ich schon immer mal antworten:

Was ist wichtiger: Theorie oder Praxis? Praxis! Eindeutig Praxis!