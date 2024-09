Bestseller-Autor Bernhard Aichner ist zu Gast bei Kristian Thees. Seine „Totenfrau“-Trilogie wurde international gefeiert und von Netflix verfilmt. Er spricht über sein neuestes Werk „Yoko“, und warum er in seinen Büchern bewusst auf Ortsnamen verzichtet. Krissi Thees konfrontiert den unter anderen großen Romantiker Bernhard Aichner mit Weisheiten aus dem Glücks-Keks in Anlehnung an Yokos' Glückskeksbäckerei. Dabei erzählt der ehemalige Polizeifotograf und heutiger Thriller-Autor wie seine Erfahrungen seine Sichtweise auf das Leben geprägt haben. Wie er trotz der düsteren Welten, die er in seinen Büchern erschafft, ein Optimist bleibt – das hört ihr in dieser Folge von „Talk mit Thees“.

Unser Podcast-Tipp der Woche: https://www.ardaudiothek.de/sendung/1-plus-1-freundschaft-auf-zeit/10710985/