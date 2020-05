Das mache ich bei SWR3: Die VormittagsShow, Talk mit Thees, Grillparty

So würde man mich zitieren:

Wie läuft der Tag, Liebling?

Leute, es ist Zeit für ein...PÄUSCHEN!!!

Es ist der...Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So (bitte ankreuzen).

Diesen Song höre ich immer: Cheap Thrills von Sia und Sean Paul. Egal, was du in der Hand hast. Der ist super zum Mittrommeln. Für Gänsehaut auch Sia: Chandelier in der Piano-Version.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Wir sind so mittendrin. Wir sind FastFrankreich und FastSchweiz.

Darüber lache ich: Kolumnist Micky Beisenherz (Problem ist, der haut so viel raus, dass ich meistens nicht hinterherkomme)

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Transparent, SMASH

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Meine HSV-Fahrradklingel

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: New York Yankees

► Kristian telefoniert immer mit seiner guten Freundin Anke Engelke in „Wie war der Tag, Liebling?“

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Sorry, hier stelle ich die Fragen (Ich bin das so gewohnt! Siehe „Das mache ich bei SWR3“)

Meine Lieblingsbilder von mir auf dem Handy:

Hättet ihr das mal eher sagen können? Gerade alles gelöscht, um Speicher frei zu machen. Moment, ich telefonier mal rum. Ein paar haben sich gemeldet...