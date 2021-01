Manuela Rid SWR3

Das mache ich bei SWR3: u. a. Nachrichten, Sendungen vorbereiten und betreuen (kurz: Producer), Reporter

So würde man mich zitieren:

Endlich Winter!

Diesen Song höre ich immer: „Birth“ von 30 Seconds To Mars

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Dass das Wetter hier meistens so gut ist! Als Garmisch-Partenkirchnerin kenne ich keine genialen Sommer, weil es direkt an den Bergen oft regnet. In SWR3land ist das Wetter so toll. :)

Darüber lache ich: Über die völlig bekloppten Antworten, die mein Freund hier zuerst reingeschrieben hatte! Was hatte der denn genommen???

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Homeland, Borgen, Kommissarin Lund

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Die Klamotten-Haufen. Ich komme einfach nicht dazu das Chaos aufzuräumen!

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Der „Heute-Show“ und so ziemlich jedem Profi-Wintersportler.