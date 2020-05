Das mache ich bei SWR3: SWR3-Onlinechef und Tatort-Kritiker.

So würde man mich zitieren:

Schon wieder nur 1 von 5 Elchen.

Diesen Song höre ich immer: Naturgeräusche Vol.2 – Still Out On The Winding Windy Moor.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Snowboarden und Gleitschirmfliegen an denselben Bergen.

Darüber lache ich: Tagesschau vor 20 Jahren

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Sandmännchen

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Alkohol

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: „Barbara“ auf Facebook, die Schilder und Plakate in Berlin kommentiert. Unfassbar.

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Wer war der coolste Typ, den Du bisher interviewt hast? „Q“ (John de Lancie) aus Star Trek, dessen Lebensmotto für seine Rolle wie für ihn stand: „The Trial never ends“.

Meine Lieblingsbilder von mir auf dem Handy: