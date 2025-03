Sally Özcan ist Deutschlands erfolgreichste Foodbloggerin. Angefangen hat alles in ihrer kleinen Küche in Waghäusel in der Nähe von Mannheim. Dort fing sie an, Torten- und Backvideos zu posten. Mittlerweile hat „Sallys Welt“ 2 Millionen Abonnenten bei YouTube und 1,2 Millionen Follower bei Instagram. Sie hat einen eigenen Gebäudekomplex in ihrer Heimatstadt gebaut und hat mittlerweile 140 Angestellte. Ein wunderbar sympathisches Gespräch über das Backen, den Druck der Verantwortung, den sie als Unternehmerin verspürt, und über das schüchterne Mädchen, von dem der Vater niemals gedacht hätte, dass irgendwann mal so eine öffentliche Person aus ihr wird. Sally hat außerdem einen ganz wichtigen Tipp für alle Jugendlichen und Schulabgänger, die davon träumen, Influencer als Beruf auszuüben. Podcasttipp: https://www.ardaudiothek.de/sendung/stadt-land-mensch-die-deutschlandreportage/13167949/

Unternehmerin, Foodbloggerin und humorvolle Badnerin: Im SWR3 Podcast „Talk mit Thees“ erzählt Sally von ihrem Erfolg, wieso ihr Vater mal wegen ihr geweint hat und wie „Sallys Welt“ sie in ihrer schwierigen Zeit der Trennung gerettet hat.

Sally Özcan ist Deutschlands erfolgreichste Foodbloggerin. Angefangen hat alles in ihrer kleinen Küche in Waghäusel in der Nähe von Mannheim.

Dort begann sie neben ihrem Lehramtstudium an, Torten- und Backvideos zu posten. Nach dem Referendariat wollte sie ein halbes Jahr auf eine Stelle an einer besonderen Schule warten. Dadurch hatte sie mehr Zeit, arbeitete hart am Aufbau ihres Youtube-Kanals – und wurde immer erfolgreicher. Als Lehrerin an einer Schule arbeitete sie schließlich nie.

Sallys Vater hatte Angst um Karriere seiner Tochter

Für Sallys Eltern war die Entscheidung, mit dem Youtube-Kanal in die Selbstständigkeit zu gehen und den sicheren Beruf als Lehrerin aufzugeben, anfangs schwierig. „Das war für ihn Statussymbol, Lehrerin, so der Traumjob für seine Tochter“ , erzählt Sally im Gespräch mit Kristian Thees.

Ihm [dem Vater] sind die Tränen gekommen. Der hat geweint und hat gesagt: ‚Bitte, bitte, wir haben so hart gekämpft, dass ihr fünf Kinder, dass du, Saliha, eine Ausbildung hast. Du hast so hart gekämpft in deinem Leben, bitte, bleib Lehrerin.

Gleichzeitig habe Sallys Vater aber schon immer gesagt, er stehe hinter jeder Entscheidung, auch wenn er es vielleicht nicht immer gut fand.

Ich habe ja auch schon eine Tochter gehabt, also ich hätte nie alles auf eine Karte gesetzt. Und heute sagt mein Papa: ‚Meine Tochter ist Lehrerin für die ganze Welt. Online-Lehrerin.’

Sally Özcan zu Jugendlichen: „Lernt etwas Richtiges!“

Sally wusste immer: Wenn mit der Youtube-Karriere etwas schief läuft, kann sie als Lehrerin immer noch an jeder Schule arbeiten. Dass Kinder und Jugendliche heutzutage als Berufswunsch Influencer oder Tiktoker angeben, sieht sie skeptisch.

Handwerk, Beruf, Studium, egal was, hab einen sicheren Job in der Hand. Dann kannst du hobbymäßig anfangen. Aber wenn du heute dich hinstellst und nach der Schule sagst: ‚Ich werde jetzt TikToker‘ – da gibt es kein Studium dafür und du kannst nicht garantieren, dass es funktioniert.

Mittlerweile hat Sallys Welt 2 Millionen Abonnenten bei YouTube und 1,2 Millionen Follower bei Instagram. Sie hat einen eigenen Gebäudekomplex in ihrer Heimatstadt gebaut und 140 Angestellte.

Sally Özcan ist bodenständig aufgewachsen. Rückblickend sagt sie, in ihr habe auch schon früher eine Unternehmerin gesteckt – sie habe es sich anfangs nur nicht zugetraut. picture-alliance / Reportdienste johapress | Joachim Hahne

Sallys Welt: So hat sie Sally Özcan in der Trennungsphase gerettet

Trotz Erfolg: Auch bei Youtube-Star Sally gibt es die unschönen Momente und Erfahrungen in ihrem Leben. Als Unternehmerin und Person in der Öffentlichkeit interessieren sich ihre Fans und die Medien umso mehr für ihr Privatleben. Als Sally und ihr damaliger Ehemann Murat sich 2023 trennen, bricht eine schwere Zeit für sie an. In ihrem Job hat Sally das lange Zeit nicht gezeigt – was ihr manche negativ ausgelegt haben, wie sie bei „Talk mit Thees“ erzählt. Ihr wurde vorgeworfen, eine Scheinwelt ausgelebt zu haben.

Ne, habe ich nicht. Ich habe einfach nur nicht alles erzählt, weil in meiner Sallys Welt hat alles funktioniert. [...] Die Ehe hat halt einfach nicht funktioniert. Aber warum soll ich das nach außen tragen? Was hat das auf meiner Plattform zu suchen? Mich hat es übel Kraft gekostet. Sallys Welt, Community, Kinder, Freunde, mein Team, mein Umfeld, die haben mich eigentlich gerettet, weil alles in meiner Welt intern zusammengebrochen ist.

Sally konnte in dieser Zeit private Probleme privat sein lassen und trotzdem morgens aufstehen, sich die Tränen aus dem Gesicht wischen und vor der Kamera lächeln.

Es war nicht gespielt. Ich liebe es zu kochen. Ich liebe es zu backen. Ich liebe Rezepte. Ich liebe meine Community. Aber meine Welt hat mich gerettet und irgendwann war halt der Punkt, der Druck war zu groß. Irgendwann musste halt die Bombe platzen.

Sally Özcan: Vom einfachen Nusszopf zur großen Karriere

Das erste Video, das Sally 2012 auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht hat, war keine besondere Torte, kein ausgefallenes Gebäck. Sally hat sich für ein Rezept entschieden, das man sonst eher in den Rezeptheften von Oma findet: den Nusszopf .

Kein normaler junger Mensch hat Nusszopf gebacken. [...] Der Nusszopf heute ist nach wie vor eins zu eins das gleiche Rezept und ich kann sagen, ich backe ihn viel zu selten. Aber wenn ich ihn backe, stürzt sich immer noch jeder über diesen Nusszopf.

Mittlerweile hat Sally mehr als 2.000 Videos auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht und backt und kocht nicht nur: Ihr Rezept vom großen SWR3 Grillen 2024 findet ihr hier.

