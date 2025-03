Jeden Tag in einem anderen Gewässer baden. Das macht Komiker Wigald Boning seit mehr als 2,5 Jahren. Von seinem 1000. Badetag hat er live bei SWR3 erzählt – direkt vom See.

Schlechtes Wetter oder eisige Temperaturen sind für ihn keine Entschuldigung: Wigald Boning geht jeden Tag baden, in Flüssen, Tümpeln oder Seen und wenn es wirklich gar nichts anderes gibt, auch mal im Schnee. Die bunten Badehauben mit Blumenmuster sind als Markenzeichen immer dabei.

Bonings 1000. Badetag zusammen mit Bernhard Hoëcker

Aktuell ist der Komiker auf Tour mit seinem Kollegen Bernhard Hoëcker. Auch das hält Boning nicht davon ab, sich jeden Tag eine Badestelle zu suchen. Beim 1000. Badetag musste diese irgendwo zwischen Lüneburg und Elmshorn liegen. Gestrandet ist Boning in einem Ortsteil von Elmshorn namens „Sibirien“ – zum Glück ohne Eis und Schnee.

Diesmal war Boening nicht allein: Bernhard Hoëcker hatte versprochen, beim 1000. Mal mit ins Wasser zu gehen. Und das Versprechen hielt er auch – allerdings etwas widerwillig:

Direkt nach dem Badespaß in Sibirien waren die beiden Komiker live bei Nicola Müntefering in SWR3 NOW. Und Boning hat erzählt, wie das 1000. Mal für ihn war:

Nachrichten 27.3.2025 Wigald Boning bei seiner 1000. Bade-Aktion begleitet von Bernhard Hoecker

Von Bauschaum bis Butterbrot: Das schwamm neben Boning im Wasser