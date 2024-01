„Ich mache bewusst keinen Sport. Sonst sehe ich aus, als könnte ich jemandem beim Umzug helfen.“ Lustige Ausreden für alle Fitnessmuffel, die keine Lust haben auf Neujahrsvorsätze!

Pünktlich zum neuen Jahr kommen die Neujahrsvorsätze. Und damit verbunden der alljährliche Fitness-Hype. Klar, Sport ist gesund und eine gewisse Fitness kann ganz sicher nicht schaden. Trotzdem muss man es ja nicht übertreiben und sich durch den Januar quälen, oder?

Abnehmen oder gesünder zu leben steht für viele auf der Liste der Neujahrsvorsätze. Wichtig ist dabei, dass man etwas findet, was sich in den Alltag untegrieren lässt und damit auch länger durchhält. Adobe Stock kues1

Wir gehen das Ganze mal mit Humor an – mit lustigen Sätzen für Fitnessmuffel und für alle, die sich vom Gesundheitshype nicht unter Druck setzen lassen wollen. Hier ist unsere Top 15, mit der wir zumindest mal die Lachmuskeln trainieren!

15 lustige Sätze für Fitnessmuffel, die keine Lust haben auf Neujahrsvorsätze!

Ich trainiere nicht, um gut auszusehen. Ich trainiere auch nicht für meine Gesundheit oder um mich besser zu fühlen. Was ich eigentlich sagen möchte: Ich trainiere nicht. Das Fitnessstudio kostet Geld. Klar, ich sollte hingehen, damit es sich lohnt. Andererseits habe ich aber auch das Sofa bezahlt ... Beim Essen einer Tafel Schokolade verbrennt man 4 Kalorien. Sport kann so einfach sein. Ich wünschte, ich könnte meinen Körper ins Fitnessstudio bringen und ihn abholen, wenn er fertig ist. Habe mir vorgenommen, 20 Liegestütze zu machen. Immer abends, bevor ich ins Bett gehe. Bin jetzt schon 2 Tage wach. Ich mache bewusst keinen Sport. Sonst sehe ich noch so aus, als könnte ich jemandem beim Umzug helfen. Natürlich mache ich gerne Sport. Deshalb mach ich das auch so selten. Es soll ja etwas Besonderes bleiben. Ich habe Liegestütze probiert. Fazit: Liegen kann ich, stützen nicht. Manchmal vermisse ich meine Motivation schon ein bisschen. Ich hoffe, es geht ihr gut, wo sie jetzt ist. Viel trinken und mehr Sport wurde mir gesagt. Ein Glück: Heute läuft wieder Fußball. Ich ernähre mich seit Wochen vegan. Der erste positive Effekt ist schon eingetreten: Der Hund bettelt nicht mehr, während ich esse. Ich würde ja gerne ein paar Kilos verlieren. Aber ich bin eben nicht so der Verlierer-Typ. Es wäre so vieles einfacher, wenn Mücken endlich mal anfangen würden, Fett statt Blut abzusaugen. Ich habe Obst gegessen. Zwar mit Kuchen drum herum, aber ist ja trotzdem Obst. Ich hüpfe immer, wenn ich Schokolade esse. Dann kommen die Kalorien nicht bis zur Hüfte.

Du hast noch mehr solcher Sätze? Her damit!

Fitnessstudio, Sport, Schweiß – was ist das gleich nochmal?

Falls du noch nicht so tief im Thema drin bist, fangen wir noch einmal ganz vorne an. Was ist eigentlich ein Fitnessstudio und was haben ein Steak und ein Grill damit zu tun?

Endlich kapiert 27.12.2023 Fitness-Studios kinderleicht erklärt Dauer 0:37 min Fitness-Studios kinderleicht erklärt

Fitnessmuffel Friedemann Weise ist sehr motiviert

Wenn du zwar weißt, was ein Fitnessstudio ist, dich bisher noch so mittelmäßig motiviert fühlst, mehr auf die Gesundheit und deine Fitness zu achten ... lass dir gesagt sein: Du bist nicht allein! Comedian Friedemann Weise zum Beispiel steht auch noch ganz am Anfang:

Fitness-Experte 27.12.2023 Friedemann Weise kennt sich aus mit Gesundheit und Fitness Dauer 1:40 min Friedemann Weise kennt sich aus mit Gesundheit und Fitness

Du hältst deine Fitness- und Sport-Vorsätze nicht durch?

Natürlich wollen wir hier nicht jede Motivation kaputtmachen – wenn du dir ernsthaft vorgenommen hast, dich ein bisschen mehr zu bewegen, gesünder zu essen oder mal ins Fitnessstudio zu gehen, ist das natürlich super. Hier gibt es Tipps, wie du es schaffst, deine Vorsätze durchzuhalten – wichtig ist, eine Routine zu entwickeln:

Wie gefällt dir dieser Artikel? Lass uns gern ein Vote am Ende des Artikels da, wir freuen uns bei SWR3 immer über Feedback und Rückmeldungen!

Hast du weitere lustige Sätze für Fitnessmuffel? Her damit, wir freuen uns über deine Punchline! Schreib und gern in die Kommentare! Auch auf Instagram sammeln wir schon: