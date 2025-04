per E-Mail teilen

in Pocket speichern

José Luis Ballester – spanischer Golf-Profi – hat während eines Turniers in den USA so dringend „mal müssen“, dass er es nicht mehr ausgehalten und einfach wildgepinkelt hat.

Einmal im Kopf von Männern sein … Was sich Ballester wohl dabei gedacht hat? Jedenfalls fand er den Bach auf dem Golfplatz passender als die Toiletten, um sich dem Druck in seiner Blase zu entledigen. An Loch 13 wars. Da ist José Luis Ballester einfach schnell verschwunden – dachte, keiner sieht ihn. Aber nein, die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten wohl gute Sicht auf die Aktion. Und als er zurück aufs Grün kam, gabs sogar Applaus.👏😂

Diese und eine andere lustige Story für euch zum Anhören:

SWR3-Push 12.4.2025 Stories zum Schmunzeln Dauer 2:43 min Stories zum Schmunzeln

Golf in Augusta - Bernhard Langer verpasst Cut um Zentimeter

Wildpinkeln bei legendärem Golfturnier in den USA

Vor allem muss man wissen: Das ist nicht irgendein Golfturnier, sondern das US-Masters in Augusta, USA. Das ist eines von insgesamt vier Major-Turnieren im Golfsport. Und da gehts eigentlich ziemlich streng zu. Normalerweise darf man sich noch nicht mal hinsetzen – oder aufs Handy schauen. Ein Trainer wurde letztens auch wegen einer kurzen Hose des Platzes verwiesen.

Profi-Golfer Ballester entschuldigt sich fürs Pinkeln

Vielleicht ist das ja alles auch ein Grund dafür, dass sich Ballester doch noch entschuldigt hat. Erst wollte er nämlich nicht und fand sein Pinkeln gar nicht peinlich:

Wenn ich es noch einmal machen müsste, würde ich es wieder tun.

Eine Strafe für den 21-Jährigen würde allerdings ohnehin frühestens im kommenden Jahr greifen können. Der amtierende US-Amateur-Champion ist aus dem Wettkampf ausgeschieden.

Was Céline Dion mit Golf zu tun, erfahrt ihr hier: