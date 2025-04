Klassisches Krafttraining, Zumba oder Cardio – die Fitnessbranche boomt gerade. Immer mehr Menschen melden sich in einem Fitnessstudio an – inzwischen sind es fast 12 Millionen. So viele wie noch nie, heißt es aus der Branche. Die trifft sich ab heute in Köln auf der FIBO der weltgrößten Fitnessmesse. Darüber sprechen wir im SWR3-Topthema.