70 Kilogramm Humor und Unterhaltung stecken in unserem Reporter Christian Karch. Damit hat er sich mit einem Trick aus der Physik einen Spaß mit Bodybuildern erlaubt!

Mit diesem Trick kriegt dich keiner gehoben – auch kein Bodybuilder!

Unser Reporter Christian Karch war für euch auf einer Fitnessmesse unterwegs. Dort finden sich professionelle Bodybuilder, die oft breit wie Kühlschränke sind und mächtige Schultern haben. 💪 Aber: Ist da auch ordentlich Kraft dahinter oder nur die reine Optik?

Mit Physik Bodybuilder schwach aussehen lassen!

Wieso konnten die Frauen Christian einfach so in die Luft schmeißen, während die Männer hart gezittert haben, bevor sie dann doch aufgegeben haben?! Dieser Trick lässt sich physikalisch ganz einfach erklären:

Die Frauen durften Christian so nahe kommen, wie sie wollten. Dadurch mussten sie viel weniger Kraft aufbringen, um unseren 70-Kilo-Reporter zu heben. Bei den Männern legte Christian seine Hände auf die Unterarme der Bodybuilder und sorgte so für einen größeren Abstand zu ihnen. Dieser Abstand macht den Unterschied: Je größer der Abstand ist, desto schwerer wird es für die Männer, Christian hochzuheben. Christian vervielfacht durch den größeren Abstand also seine 70 Kilo!

Hier findet ihr die extended Version von Christian Karch auf der Fitnessmesse:

Bodybuilder Lifting-Test auf der FIBO 2024!Professionelle Bodybuilder sind oft breit wie Kühlschränke und haben Schultern wie Kanonenkugeln. 💪 Aber: Ist da auch ordentlich Kraft dahinter oder nur die reine Optik? Außenreporter Christian Karsch war auf der FIBO unterwegs und hat – neben diversen Gags – den ultimativen Test gemacht! 😆😜Posted by SWR3 on Thursday, April 18, 2024

