Nimm das, Tom Cruise: SWR3-Recherchen haben ergeben, dass sich Dein Team bei der Bundeswehr intensiv angeschaut hat, wie das mit den Jets so „funktioniert“.

Das hat keiner geahnt: Im Bundeswehr-Fliegerhorst Justafalken-Oberfux an der Ursel wurde mal wieder Inventur gemacht. Und davon haben auch die Amis aus Hollywood erfahren. Eine Spezialeinheit des Filmteams um „Top Gun Maverick“ kam extra angereist, um die Arbeiten zu beobachten. Der reale Eindruck bei der Bundeswehr sollte helfen, „Top Gun Maverick“ noch realistischer aussehen zu lassen.

„Top Gun Maverick“ bei der Bundeswehr: Klebeband statt Luftkampf

Die Top-Gun-Macher konnten genau zuschauen, wie sich der Alltag bei der echten Truppe so anfühlt. Aber was sie hier erlebten, hat sie wachgerüttelt: Die Einblicke unseres knallhart recherchierten Real-Doku-Videos haben die „Top-Gun-Maverick“-Macher dazu gebracht, das Filmscript komplett umzuschreiben. Nur der Name „Frederick“ ist fast geblieben. Und nur deshalb sehen wir im Kino derzeit einen ganz anderen Film.

So läuft es wirklich bei der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Bereit für die Wahrheit?