Corinnes letzte Erfahrung mit Bällen: eine 4+ im Sportunterricht. Schafft Deutschlands größter Fußball-Freestyler Jannik es, ihr einen Fußballtrick beizubringen? Hier seht ihr es!

Was Jannik mit einem Fußball kann, würde bei den meisten Menschen mit einem Knoten in den Beinen enden. Mit seinen Fußballtricks lässt er Millionen Menschen auf Tiktok staunen und gibt Workshops, bei denen er zeigt, wie er das hinkriegt.

SWR3-Reporterin Corinne stellt sich als absolute Fußball-Niete der Trick-Challenge. Vom Ergebnis ist sie selbst überrascht!

Fußball-Tricks lernen mit Jannik Freestyle

Beim Pinot and Rock Festival hat Jannik am Sonntag Workshops gegeben und gezeigt, was man mit einem Ball so alles anstellen kann. Hier seht ihr Corinnes erste Freestyle-Erfahrung und Janniks besten Fußballtrick!

Fazit: Das war gar nicht so schlecht! Ok, das waren sicher nicht die Fußballtricks in der höchsten Schwierigkeitsstufe. Aber das Ergebnis zeigt, dass sich Dranbleiben lohnt – und vor allem das Ausprobieren!

So wurde Jannik Freestyle bekannt

Jannik Singpiel ist 23, kommt aus dem hessischen Leihgestern bei Gießen und hatte schon mit fünf Jahren den Traum, Fußballprofi zu werden. Wegen einer Verletzung am Knie wurde daraus nichts. Dann sieht er bei Youtube Videos von Freestylern, der Ehrgeiz packt ihn und er traniniert so lange, bis er die Fußballtricks kann.

Am Familientag beim Pinot and Rock Festival hat Jannik Freestyle Workshops und sehr viele Autogramme gegeben. SWR3 Ronny Zimmermann

2015 fing Jannik mit dem Trainieren der Tricks an. Heute ist er der bekannteste Fußball-Freestyler Deutschlands, hat Millionen Fans auf Tiktok, Instagram und Youtube und ist mit seinen Workshops und Shows deutschlandweit unterwegs.

Die Leidenschaft, Menschen zu begeistern, zu motivieren und auf den Weg des Fußball Freestyles zu bringen, macht mir Spaß und erfüllt mich jedes Mal wieder aufs Neue!

Jannik Freestyle trifft Toni Kroos

Jannik trifft sogar die größten Profifußballer wie Thomas Müller, Miroslav Klose oder Toni Kroos. Mit Toni Kroos hat Jannik Ende Mai ein Video aufgenommen, in dem beide auf ein Tor schießen. Jannik macht einen Fußballtrick, schießt aufs Tor und trifft. Toni Kroos’ witzige Reaktion:

„Sehr gut. Ich mach das gleiche, nur ohne den Quatsch davor.“

Fußball-Fieber während der EM in Deutschland

