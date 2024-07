So stolz sind die Fantastischen Vier auf die Deutsche Nationalmannschaft

Was für eine Spannung beim Pinot and Rock Festival am Freitag! Deutschland verliert knapp im Viertelfinale der Europameisterschaft und wenige Minuten später reißen Smudo, Michi Beck und Co. das Festival ab!