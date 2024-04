In Breisach am Rhein kommen bei dem neuen Pinot and Rock Festival zwei Dinge zusammen: Wein und Musik. Hier gibts alle Infos zu den Bands und die Tickets.

Die Rotweinsorte Pinot Noir ist Namensgeberin des neuen Festivals Pinot and Rock, das vom 4. bis 7. Juli zum ersten Mal in Breisach am Rhein stattfindet. Für den Rock sorgen Bands wie die Scorpions oder Rock-Legende Alice Cooper. Außerdem stehen einige der größten deutschen Bands, Sängerinnen und Sänger auf der Bühne.

Sie spielen beim Pinot and Rock 2024  

Beim Pinot and Rock kommen Livemusik und Genuss zusammen – und das bei ganz besonderer Atmosphäre am Kaiserstuhl direkt am Rheinufer.

Hier gibts Tickets für alle vier Festival-Tage

Peter Fox ist einer der wichtigen deutschen Musiker aller Zeiten. Mit seiner Band Seeed hat er Maßstäbe für Liveshows gesetzt. Als Solo-Musiker hat er mit Stadtaffe eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Alben veröffentlicht. Nach 15 Jahren kam er 2023 mit seinem neuen Album Love Songs voller optimistischer und tanzbarer Musik zurück. Bei seinen Konzerten gibt es neben neuen Hits wie Zukunft Pink auch Klassiker wie Alles neu und ausgewählte Seeed-Songs zu hören.

Für Oktober haben die Fantastischen Vier ihr elftes Album angekündigt – doch vorher kommt noch der Festival-Sommer! Seit über 35 Jahren stehen die Fantas gemeinsam auf der Bühne und live sind Smudo, Michi Beck, Thomas D und Andy Yplison eine perfekte Einheit. Ein Konzert der Fantastischen Vier sollte man unbedingt mal erlebt haben!

Außerdem stehen Milky Chance auf der Bühne – die nicht weniger als eine der international erfolgreichsten deutschen Bands sind! Alles begann mit Stolen Dance, der zum weltweiten Überraschungs-Hit wurde. Heute touren Clemens und Philipp mit ihrer Band durch ganz Europa, die USA und Südamerika. Aktuell sind sie mit Songs ihres neuen Albums Living In A Haze unterwegs.

Hier wird das Versprechen erfüllt, das das Festival mit seinem Namen gibt. Am Samstag stehen zwei der größten Rocklegenden aller Zeiten auf der Bühne in Breisach. Die Scorpions haben mit Wind Of Change und Rock You Like A Hurricane Hymnen geschrieben und sind seit über 50 Jahren weltweit erfolgreich.

Alice Cooper ist seit Jahrzehnten Pionier in Sachen spektakuläre Liveshows und er veröffentlicht noch immer neue Musik: 2023 kam das Album Road. Seine Hits Poison, School''s Out oder No More Mr. Nice Guy stehen natürlich auch auf der Setliste des Schock-Rockers.

Am vierten Festival-Tag steht die absolute Pop-Elite Deutschlands beim Pinot and Rock auf der Bühne! Sie spielt im Sommer nur ein paar ausgewählte Konzerte: Sarah Connor, die im SWR3-Interview angekündigt hat, dass sie dieses Jahr ein neues Album veröffentlichen will! Von ihrer englischsprachigen Weihnachtsplatte mal abgesehen, hat sie zuletzt 2019 mit Herz Kraft Werke ein Album rausgebracht.

Von Nico Santos sind wir immer noch ganz geflasht, als er bei unserem SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz als Headliner aufgetreten ist. Er ist einfach ein unglaublicher guter Frontmann und Sänger und dazu einer der besten Songschreiber, den es in Deutschland im Moment gibt.

Und Singer-Songwriter Joris ist perfekt darin, Gefühle in Musik zu verwandeln. Auch er arbeitet an neuer Musik – wofür er sich immer etwas mehr Zeit lässt, damit seine Alben dann auch wirklich so gut werden, wie sie es sind. Zusammen mit seiner top eingespielten Band ist Joris einer der besten deutschen Liveacts und einfach perfekt für ein Sommer-Festival.

Kennt ihr schon die Geschichte hinter Herz über Kopf? Joris hat sie beim SWR Podcastfestival 2024 unserem Musikmann Matthias Kugler für den Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte erzählt: