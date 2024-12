per E-Mail teilen

Sie sind viel mehr als „Die da“ – bereits seit 35 Jahren gibt es die Fantastischen Vier. Im neuen SWR3 Podcast „Fanta Vier Forever, Baby!?!“ erfahrt ihr Fakten über die Band, die ihr sicher noch nicht wusstet.

Ihr wollt die Fantastischen Vier am 7. Dezember live in Freiburg erleben? Hier könnt ihr Tickets gewinnen! 🍀🎉

Mit „Die Da“ wurden Die Fantastischen Vier quasi über Nacht zu Popstars und sind seither eine feste Größe in der deutschen Musikgeschichte.

Der Musik-Doku-Podcast „Fanta Vier Forever, Baby!?!“ erzählt die Geschichte der Fanta Vier von ihren Anfängen bis heute und geht der Frage nach, warum die Band seit 35 Jahren zusammen und immer noch erfolgreich ist – trotz zahlreicher Krisen und Herausforderungen.

Würdet ihr gern berühmt sein?

Setzt jetzt eure Kopfhörer auf und hört rein! „Fanta Vier Forever, Baby!?!“ hört ihr auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.🎧

1. Smudo wurde vor jedem Auftritt übel 🤢

Heute wirken die Fantas bei ihren Auftritten so als könnte sie nichts aus der Ruhe bringen. Das war nicht immer so. Vor allem bei den ersten Konzerten der Fantastischen Vier litt Smudo an heftigem Lampenfieber.

Wir haben immer mehr gespielt, vor immer mehr Leuten – und das war eine Form von Stress- und Angstzuständen, die mich da überkommen haben.

Und dieser Stress, der führte dazu, dass es Smudo, sagen wir mal so, öfters vor seinen Auftritten übel wurde.

Smudo hat immer gekotzt vor Auftritten, muss man sagen. [...] Der spektakulärste Reiher-Moment war in nem Zirkuszelt in Schlüchtern bei Frankfurt. Er hing da an dieser Eisenstange hinter diesem Zeltvorhang und hat sich auf die eine Seite übergeben und dann direkt [...] rein [ins Zelt]: ‚Hey, was geht ab?' Das war unser Intro damals.

2. Die Fantastischen Vier hatten bereits auf das Ende der Band angestoßen

Die Fantas gibt es bereits seit 35 Jahren – dabei stand die Band schon öfters vor ihrem Aus. Von einem solchen Moment erzählt Smudo im Podcast „Fanta Vier Forever, Baby!?!“:

Da haben wir uns eine Woche lang in ein Studio gesetzt und versucht, uns einen Song einfallen zu lassen – einfach nur einen Song [...]. Und es ist uns nichts eingefallen und dann am letzten Tag haben wir den Schnaps hochgehalten und gesagt: ‚So wir trennen uns jetzt – Tschüss! Wir machen Unplugged, das machen wir jetzt noch und dann geht ihr.'

So weit kam es dann Gott sei Dank doch nicht, allerdings gab es in den vielen Jahren mehrere dieser kritischen Momente.

Die größten Hits und ihre Geschichte 29.11.2024 MfG – Die Fantastischen Vier Dauer 9:32 min Bei einer Fahrt in Thomas Ds Wohnmobil mit viel Champagner kam den Fantas die Idee zu „MfG“. Bis heute ist der Song voller Abkürzugen die kommerziell erfolgreichste Single der Fantastischen Vier.

3. „Die da“ gabs wirklich – zumindest irgendwie

Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, wie viel Wahrheit im Song „Die da“ wirklich steckt und ob es „Die da“ wohl tatsächlich gab.

Was es mit der Geschichte auf sich hat, erzählt Michi Beck. Dass sich die vier mit ihrer Angebeteten in einer Bar verabredet hatten und dort feststellten, dass es sich um dieselbe Frau handelt, so wie im Lied, das ist nicht passiert, aber..

... dass die gleiche Frau gedatet wurde, ist passiert. Und daraus ist „Die da“ entstanden.

Ihr seid neugierig geworden? Mehr über die Fantastischen Vier hört ihr im Podcast „Fanta Vier Forever, Baby!?!“.

Jetzt seid ihr dran! Wie gut kennt ihr die Fantastischen Vier? Testet euer Wissen im Quiz!

Ihr wollt die Fantas live erleben? Dann nehmt an unserem Gewinnspiel teil! Füllt dazu einfach das Formular unten aus und seid mit etwas Glück beim Konzert der Fantastischen Vier am 7. Dezember in Freiburg dabei! 🍀

