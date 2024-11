Mit der Single Total Eclipse Of The Heart feierte die walisische Sängerin Bonnie Tyler 1983 ihren größten Charterfolg, hatte dabei aber auch ein wenig Glück. Denn der Komponist Jim Steinman, der eigentlich die Hits für Meat Loaf schrieb, war gerade mit dem Rocksänger verkracht. Als Bonnie Tyler anfragte, bekam sie Jim Steinmans fertiges Stück Total Eclipse Of The Heart, eine opulente Rockhymne. Bonnie Tyler war gleich begeistert und der Song passte perfekt zu ihrem rauchigen Gesang.