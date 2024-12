Von Würzburg bis Freiburg: Podcast-Hosts Nils und Felix nehmen euch mit auf die Long-Player-Tour der Fantastischen Vier.

In dieser Folge hört ihr, wie es hinter der Bühne bei den Fanta-Shows zugeht, worüber einige der Jungs bei der Generalprobe einen Tag vor der ersten Show noch nicht so richtig glücklich sind, wie es sich im Nightliner schläft – und, was es mit dem „Cotton Club“ auf sich hat und warum dieser Ort auf der Tour der Fantas auf keinen Fall fehlen darf.

Ihr wollt noch mehr Tour-Einblicke? Dann streamt „Fanta Vier forever, baby!?! Die Doku zur Tour“ – ab 21. Dezember in der ARD Mediathek.

Unser Podcast-Tipp: Rest in Exzess