In Folge 6 unseres Doku-Podcasts schauen wir zusammen mit euch in die Zukunft der Fantas: Wie lange sehen wir die Band noch zusammen auf der Bühne? Werden die Jungs ihr 40-jähriges Bandjubiläum feiern? Und: Gibt es in Zukunft womöglich sogar ein Musical der Fantastischen Vier?

Prognosen, aber auch wilde Spekulationen und (Million-Dollar-)Ideen liefern die Podcast-Hosts Nils Dampz und Felix Leibelt in dieser Folge von „Fanta Vier Forever, Baby!?!“ – jetzt reinhören!

Wir sagen DANKE fürs Zuhören! Wir freuen uns über Lob, Kritik und alles dazwischen. Schreibt uns an: fantas@swr3.de