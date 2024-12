Die Fantas bezeichnen sich als Brüder, als Familie. Das Bandleben ist vergleichbar mit einer Beziehung, sagen die Jungs. Aber auch in den besten Familien gibt es hin und wieder Konflikte und Beziehungen können in die Brüche gehen. Und auch die Fantastischen Vier mussten in ihrer 35-jährigen Bandgeschichte bereits die ein oder andere Krise bewältigen.

Welcher der Vier wollte mal als MTV-Moderator durchstarten? An welchem kuriosen Ort haben zwei der Jungs bereits das Ende der Band besprochen? Und wie haben die Fantas dann doch immer wieder zueinander gefunden? Das und mehr hört ihr in Folge 4 von „Fanta Vier Forever, Baby!?!“.

Außerdem erzählt Thomas D von einem einschneidenden Erlebnis von vor genau 20 Jahren, an Weihnachten 2004. Er und seine Familie waren im Thailand-Urlaub, als der bisher schlimmste Tsunami der Geschichte die Küstenregionen mehrerer Länder im Indischen Ozean verwüstete und hunderttausende Menschenleben forderte. Wie er die Katastrophe erlebte, hört ihr hier.

