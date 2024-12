In Folge 1 von „Fanta Vier Forever, Baby!?!“ reisen wir mit euch an den Anfang der 35-jährigen Bandgeschichte: Wie haben sich Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Y kennengelernt? Wie hat eine USA-Reise die Band verändert? Welcher Fanta musste sich vor den ersten Konzerten regelmäßig vor Lampenfieber übergeben? Und warum hatten die Jungs schon mal auf das Ende der Band angestoßen?

All das hört ihr in dieser Folge von „Fanta Vier Forever, Baby!?!“ – ein Podcast von SWR3. Jeden Freitag gibt es auf diesem Kanal eine neue Folge. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne euren Freunden und bewertet ihn auf der Podcast-Plattform, auf der ihr gerade hört.

Unser Podcast-Tipp: "Die größten Hits und ihre Geschichte" https://1.ard.de/_bx4P