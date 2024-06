Das Angebot ist kleiner als bei vergangenen Europameisterschaften, trotzdem gibt es große Public-Viewing-Angebote: Was wo geht und warum manche Städte verzichten, lest ihr hier!

Public Viewing während der EM 2024 auch bei späten Spielen möglich

Für die Europameisterschaft im eigenen Land hat die Bundesregierung eine Verordnung beschlossen, die für die Zeit der Spiele Ausnahmen von den Lärmschutz-Regeln zulässt.

Diese Verordnung kam in der Vergangenheit auch schon bei anderen Meisterschaften zum Einsatz. Ohne sie wäre um 22 Uhr Schluss.

Public Viewing in Baden-Württemberg während der EM 2024

Trotz Verordnung halten sich die Städte mit Public-Viewing-Angeboten zurück. Darüber sprechen wir weiter unten; jetzt aber erstmal der Blick nach vorne: Wo kann in Baden-Württemberg gemeinsam groß gefeiert werden?

In Stuttgart können beim Public Viewing auf dem Schlossplatz 30.000 Menschen zusammenkommen. Es gibt zwei Leinwände, insgesamt vier Fan-Zonen und außer der Spiel-Übertragungen noch ein großes Rahmenprogramm. Außerdem werden fünf EM-Spiele in der MHPArena in Stuttgart ausgetragen.

Das Public Viewing im Enzauenpark in Pforzheim ist fast schon Kult in der Region: Mehrere Tausend Besucher haben Platz zum Schauen und Feiern. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person.

Ettlingen lädt zum Public Viewing am Dickhäuterplatz ein: Mit freiem Eintritt werden groß die Spiele der deutschen Mannschaft, manche Vorrundenspiele und alle K.o.-Runden-Spiele bis zum Finale gezeigt.

Außerdem bieten verschiedene Kinos teils kostenlose Übertragungen in ihren Sälen an, beispielsweise in Karlsruhe, Mühlacker und Pforzheim. Wer in kleinerer Runde auswärts schauen möchte, findet in fast jeder Stadt Bars, Restaurants und Kneipen, die die Spiele übertragen.

Public Viewing in Rheinland-Pfalz während der EM 2024

In Rheinland-Pfalz gibt es ein paar echte Public-Viewing-Highlights. Wie wäre es mit einem kostenlosen Public Viewing auf dem Nürburgring? Mit 360 Quadratmetern ist die Leinwand die größte in Rheinland-Pfalz. Übertragen werden auf jeden Fall die Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft und das Finale. Sollte Deutschland die K.o.-Runden erreichen, entscheidet der Spielplan, wo weiter übertragen werden kann.

Fast 5.000 Personen können am deutschen Eck in Koblenz mitfiebern: Gleich drei Monitore mit insgesamt über 50 Quadratmetern werden aufgefahren. Der Eintritt ist kostenlos, es muss aber ein Getränk im Biergarten gekauft werden.

Mit Landau in der Pfalz kommt nochmal eine Großveranstaltung auf die Liste: 6.500 Fans werden am Neuen Messeplatz erwartet. Damit findet in Landau das größte Public Viewing in der Pfalz statt. Außerdem gibt es zum EM-Start eine Warm-Up-Party ein paar Stunden vor dem eigentlichen Spiel.

Verglichen mit dem Public-Viewing-Aufgebot bei vergangenen Europa- oder Weltmeisterschaften vor der Corona-Pandemie fällt das Angebot dieses Mal insgesamt trotzdem eher klein aus.

Städte wie Freiburg, Konstanz, Ulm, Mainz, Trier und Mannheim verzichten komplett auf große Public Viewings. Gründe dafür seien die fehlende Rentabilität und das eher gering erwartete Interesse von Fans. Außerdem möchte man darauf verzichten, mit der lokalen Gastronomie zu konkurrieren.

Public Viewing in eurer Stadt: Wo schaut ihr die EM 2024?

Auch wenn das Angebot in diesem Jahr kleiner ausfällt, habt ihr bestimmt noch weitere Tipps, wo man zusammenkommen und gemeinsam die Spiele der Europameisterschaft 2024 schauen kann. Kommentiert sie unter diesem Artikel! Wir sind gespannt.