Zu jeder EM gibt es ein offizielles Lied. Und Songs der übertragenden Fernsehsender. Und Fan-Hymnen. Damit ihr nicht den Überblick verliert, stellen wir euch alle Songs der Europameisterschaft 2024 vor.

Was haben Fußball und Musik gemeinsam? Beides steckt voller Emotionen! Deswegen hat auch jedes große Turnier einen eigenen Soundtrack.

Schon Stars wie David Guetta oder U2 haben in den vergangenen Jahren Songs für Europameisterschaften geschrieben. Auch diesmal gibt es wieder einen offiziellen Song – genauso wie eine Reihe weiterer Lieder. Wir sagen euch hier, was ihr diesmal rund um die EM hören werdet.

Es ist das offizielle Lied zur Europameisterschaft 2024. Für den UEFA-EM-Song Fire haben sich drei Künstlerinnen und Künstler zusammengetan: Das italienische DJ- und Produzenten-Trio Meduza, One Republic-Frontmann und Songwriter-Genie Ryan Tedder und Leony, eine der aktuell erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen. Beim EM-Endspiel werden sie live im Berliner Olympiastadion auftreten.

SWR3-Morningshow 10.5.2024 Leony, One Republic & Meduza: Das ist „Fire“, der offizielle EM-Song 2024 Dauer 2:01 min Leony, One Republic & Meduza: Das ist „Fire“, der offizielle EM-Song 2024

Im Mai hat Superstar Sia ihr neues Album veröffentlicht. Die SWR3-Musikredaktion hat darauf einen Song entdeckt, der sich perfekt als EM-Song eignen würde: Champion. Im Vergleich zu allen anderen EM-Songs geht es im Text tatsächlich um Fußball! Im Song rappt Gast-Musiker Jimmy Jolliff über Kurzpassspiel (Tiki-Taka) und Teamzusammenhalt:

Tiki-taka, tiki-taka to that ticker parade. I couldn't have done without my team.

Tatsächlich hat Sia ihren Song Champion bereits bei einem anderen Sport-Event angekündigt: Bei der Fußball-WM der Frauen im vergangenen Jahr in Australien und Neuseeland. Dort lief ein kleiner Schnipsel des erst jetzt veröffentlichten Liedes im Rahmen der Berichterstattung im amerikanischen Fernsehen.

Wenn das Erste dran ist mit der Übertragung der EM-Spiele, gibt es den neuen Song von Sänger und Fußball-Fan Mark Forster zu hören: Wenn du mich rufst. Aufs erste Hören klingt der nicht unbedingt wie ein klassischer Fußball-Song, es geht um Zusammenhalt in schwierigen Zeiten.

Ich finde es viel passender, wenn man versucht, einen Soundtrack für ein Gefühl zu machen, das man vielleicht kennt, wenn so ein ganzes Land wieder in EM-Stimmung kommt (…). Das ist dieses Feeling, wo man bis eine Woche vorher gar nicht wusste, dass man Bock darauf hat. Und ich glaube, gerade in diesem Jahr ist es wieder so.

Mark Forster hat schon EM-Musik-Erfahrung: 2016 sang er Wir sind groß. Für das Turnier dieses Jahr in Deutschland wollte er einen besonderen Sound:

Was viele Leute mit uns musikalisch verbinden, sind Blaskapellen. Und das ist ja auch irgendwie geil! Die Ironie der Geschichte ist, es ist eine Blaskapelle aus Island (…), mit denen habe ich schon gute Erfahrungen gesammelt bei ‚Flash mich‘.

Am 12. Juni teilt sich Mark Forster dann mit Ed Sheeran und Nelly Furtado die Bühne beim EM-Fan-Fest in München, wo er seinen neuen Song live spielen wird.

SWR3 Morningshow 22.5.2024 Mark Forster über seinen EM-Song Dauer 4:07 min Mark Forster über seinen EM-Song

Nicht nur ein bereits erfolgreicher Popstar wie Mark Forster hat die Chance, mit seinem EM-Song einen Hit zu landen, sondern auch ein Newcomer: Gregor Hägele. Der Sänger aus Stuttgart singt den Song Fühlst du das auch, der ebenfalls bei der ARD-Berichterstattung zur EM zu hören ist.

Der 24-Jährige hat seine Musikkarriere mit Gesangsvideos bei Youtube gestartet, war dann bei der Castingshow The Voice Of Germany und dem ESC-Vorentscheid dabei. Inzwischen geht er auf große Deutschland-Tourneen, spielt als Support von Michael Schulte oder Max Giesinger und arbeitet an seinem Debütalbum.

Der Song, den sich das ZDF für die EM ausgesucht hat, kommt von einer Band aus SWR3Land: Provinz. Das Quartett stammt aus Vogt, in der Nähe von Ravensburg und hat sich in den letzten Jahren zu einer der größten deutschen Indie-Bands entwickelt. Ihr EM-Song heißt Glaubst du und klingt mit seinem Da-da-da, da-da-da, da-da-da-da-Refrain tatsächlich mal nach Stadion-Gesang. In dem Lied geht es um Freundschaft, Zusammenhalt und gute Erinnerungen.

Wer die EM-Spiele bei Magenta-TV anschaut, wird dort das neue Lied von Tim Bendzko hören. Tim hat schon Erfahrungen mit Musik für große Sport-Events: Sein Hit Hoch war der Motivationssong des deutschen Olympia-Teams in Tokio 2021.

Ich bin dadurch bei sehr vielen Sport-Veranstaltungen gewesen und da ist mir aufgefallen, dass sehr viele Sportler sich gegenseitig und auch sich selbst mit den Worten ‚Komm schon‘ motivieren. Das schwebte mir die ganze Zeit im Hinterkopf und ich wollte unbedingt einen Song schreiben, der das aufgreift.

Auch für sich selbst hat Tim Bendzko sportliche Ziele: Bevor er nächstes Jahr 40 Jahre alt wird, will er noch einen Marathon in unter vier Stunden laufen. Komm schon ist also auch ein Motivationssongs für ihn geworden.

Es war die Hymen des Sommermärchens, der WM 2006. Jetzt ist der Song mit den unverkennbaren Chören in einer Neuauflage zur EM 2024 zurück. Der Berliner Rapper Soho Bani hat den Fußball-Hit neu produziert und einen neuen Text aus der Perspektive der aktuellen Generation geschrieben, der Probleme wie den Klimawandel anspricht.

Das hat auch Herbert Grönemeyer überzeugt und er spielt im offiziellen Musikvideo mit. In den Charts hat es der Song schon bis auf Platz 2 geschafft und in den sozialen Medien gibt es tausende Videos, die mit dem Lied unterlegt sind.

Diesen NDW-Klassiker aus den 80ern wollten viele Fans gerne hören, immer wenn Deutschland ein Tor schießt. Bei einer Online-Petition hatten Zehntausende dafür unterschrieben, ihn zur offiziellen Torhymne zu machen. Zum ersten Mal eingelöst wurde dieser Wunsch beim EM-Vorbereitungsspiel der Nationalmannschaft gegen die Niederlande und einem Tor von Maximilian Mittelstädt. Inzwischen hat der DFB Major Tom tatsächlich zur offiziellen Torhymne der Nationalmanschafft gemacht.

Völlig losgelöst von der Erde

Schwebt das Raumschiff völlig schwerelos

Doch bei den Spielen der Deutschen bei der EM wird das Lied trotzdem nicht zu hören sein, denn bei dem Turnier dürfen Mannschaften keine eigenen Torhymnen haben. Bei jedem Tor erklingt im Stadion das gleiche Lied, nämlich der offizielle UEFA-EM-Song Fire. Zumindest fürs Warm-up und für die Zeit nach dem Abpfiff kann eigene Musik eingereicht werden.