„Seine Trefferquote wird bei 100 Prozent liegen“, ist sich der Tierpfleger sicher. Wie unser SWR3-Elch Linus aus dem Tierpark in Pforzheim die Spiele voraussagen wird, lest ihr hier!

Er war die Legende der Tier-Orakel: Spätestens seit Krake Paul bei der Fußball-Weltweisterschaft 2010 in Südafrika alle Deutschland-Spiele richtig vorhergesagt hatte, kann es kein großes Fußball-Turnier mehr ohne tierische Prognose geben, finden wir.

Wie gut, dass wir da jemanden haben, der in die Zukunft schauen kann! Ihr erinnert euch vielleicht noch an unser Patenkind, den SWR3-Elch Linus aus dem Wildpark Pforzheim. Er wird für uns während der EM immer wieder orakeln, wie die Spiele ausgehen.

Alles zur EM und Linus, dem Orakel, checkt ihr hier in unserer Insta-Story!

EM-Orakel im Radio: Hier die Aussichten der deutschen Spiele checken!

Seid ihr auch schon ganz gespannt, wie sich die deutsche Mannschaft im Turnier schlagen wird? Vor jedem Deutschland-Spiel befragen wir das SWR3-Orakel. SWR3 einschalten und nichts mehr verpassen:

Deutschland gegen Ungarn in der Gruppenphase: Wer gewinnt?

Vor dem nächsten Spiel der deutschen Nationalmannschaft sind wir natürlich gespannt, wer als Sieger vom Platz geht. Kommt alles so, wie unser Orakel Linus es vorhergesagt hat? Dann stehen die Chancen heute nicht so gut. Linus ist zum ungarischen Futterhaufen gelaufen! Hier hört ihr, wie Tierpfleger Joshua davon erzählt.

SWR3 Orakel Linus bei der EM 19.6.2024 Deutschland vs. Ungarn: An dieser Seite hat das Orakel gefressen! Dauer 2:23 min Deutschland vs. Ungarn: An dieser Seite hat das Orakel gefressen!

Das ist Linus, unser EM-Orakel aus Pforzheim

Wer steckt hinter dem flauschigen Orakel und kann man ihm vertrauen? Tierpfleger Joshua aus dem Wildpark in Pforzheim hat erzählt, wie Linus hinter dem mächtigen Geweih tickt.

SWR3-Orakel für die EM 2024 17.6.2024 Dürfen wir vorstellen? Linus, der Elch! Dauer 2:04 min Das SWR3-Orakel für die EM 2024 ist Linus, der Elch aus dem WIldpark in Pforzheim

Linus sei aufgeweckt und freundlich, ein netter Geselle im Elch-Gehege, würde aber auch mal gerne im Mittelpunkt stehen. Seine Erfahrungen im Orakel-Business sind bisher nicht existent, aber als Quereinsteiger hat er trotzdem gute Qualitäten!

So funktioniert das Orakel zur EM 2024

Linus ist ein vier Jahre alter Elchbulle, der gerne frisst – und darauf kommt es bei seinem Job an: Vor den Spielen legen seine Pfleger an zwei Stellen Futter ab. Ein Haufen steht jeweils für ein Land. Dann wird Linus in das Futtergehege gelassen und der Haufen, von dem er zuerst frisst, zeigt den Gewinner des Spiels.

Seine erste Vorhersage war schon ziemlich vielversprechend. Vor dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland ging Linus zu dem Futterhaufen, der für Deutschland stand, und siehe da: Deutschland holte den Sieg mit 5:1.

Ist das EM-Orakel bestechlich?

Die wichtigste Eigenschaft eines Orakels: Neutralität (und Hunger). Beides scheint Linus mitzubringen! Es bestand zunächst die Sorge, dass Linus noch Kontakte zu seinen Verwandten in Schweden pflegen könnte und damit den Sieg der Schweden manipulieren könnte, aber diese Sorge ist unbegründet: Schweden hatte sich nicht als EM-Teilnehmer qualifiziert.

Daumen drücken für den EM-Sieg: Public Viewing in SWR3Land!

Wenn das Elch-Orakel gesprochen (oder gefressen) hat, ist das Match nicht mehr weit entfernt. Wenn ihr nicht alleine zittern und bangen wollt oder die Couch für eure Crew einfach zu klein ist, könnt ihr bei den kleinen und großen Public Viewing Events dabeisein.

Tippspiel: SWR3-Hörerin tritt gegen Tom Bartels an

„Wie kriegen das Benni und Cara aus der Buchhaltung immer hin, so krass abzuräumen, obwohl beide doch gar keinen Plan von Fußball haben?!“ 😂 Bei Tippspielen stellt man sich doch ständig die Frage, ob man dafür überhaupt Ahnung von Fußball haben muss. In diesem Jahr testet SWR3-Moderator Volker Janitz dieses Phänomen:

SWR3-Hörerin Sandra, die nichts mit Fußball am Hut hat, tritt gegen Sportkommentator Tom Bartels an. Beide haben vor den Deutschland-Spielen ihre Tipps abgegeben und wir behalten im Blick, wer näher dran ist.

SWR3-Tippspiel zur EM SWR3-Hörerin Sandra Profi Tom Bartels Endergebnis 14.6.: Deutschland – Schottland 2:1 2:0 5:1 19.6.: Deutschland – Ungarn 1:0 2:1 ❓ 23.6.: Deutschland – Schweiz 3:1 1:1 ❓

Die Storys rund um die Europameisterschaft 2024

Klar, für manche sind die Fußballspiele Nervenkitzel und Spannung genug, aber auch abseits der Spiele passiert so einiges. Von einem Youtuber, der sich als Maskottchen ins Stadion schmuggelte bis zur versehentlichen Verletzung eines Fans beim Aufwärmtraining: Die besten Storys vom Spielfeld und zum ganzen Turnier sammeln wir für euch hier.

Forscherteam sagt: Frankreich gewinnt die Fußball-EM 2024

Unser Orakel Linus schaut nicht so weit in die Zukunft und konzentriert sich lieber auf die Vorhersage von Spiel zu Spiel – im Gegensatz zu einer Gruppe von Wissenschaftlern aus Deutschland, Luxemburg, Norwegen und Österreich.

Die Forschenden haben den Turnierverlauf der EM 100.000 Mal simuliert, um die Sieg-Wahrscheinlichkeiten für die Mannschaften herauszufinden. Die Statistikcomputer spuckten aus: Zu 19,2 Prozent wird Frankreich Europameister. Auf eine so hohe Wahrscheinlichkeit kam sonst kein anderes Team.

Obwohl eine Grippewelle Teile des Teams erwischt haben soll, ist Frankreich also der Topfavorit der Wissenschaft. Ob sich das bewahrheitet, werden die Spiele bis zum Finale am 14. Juli zeigen. Bis dahin kann man aber auf jeden Fall mit klugen Sprüchen beim Zugucken glänzen:

