... Und wie gehts weiter? Wir haben die vollständigen Lyrics von Neil Diamond, damit ihr beim nächsten Spiel mit anderen Fußball-Fans textsicher seid!

Direkt zu den Lyrics von „Sweet Caroline“ springen! 👇

„Sweet Caroline, oh oh oh“ Fußball-Hymne von England

Der Song von Neil Diamond ist schon über 50 Jahre alt und trotzdem aus keinem Spiel der englischen Nationalmannschaft wegzudenken: Die englischen Fans können dabei in einer Mischung aus Zusammenhalt und Stolz feiern und grölen – genau das, was eine gute Hymne braucht!

Die Fußball-Fans sind übrigens nicht die ersten, die „Sweet Caroline für sich entdeckt haben: Ein Baseball-Team hat schon in den 90er-Jahren dazu gefeiert und es war auch schon eine Hymne bei Vereinen im American Football.

Warum singen die Engländer „Sweet Caroline“?

Warum wird eigentlich nicht mehr „Football's Coming Home“ (Ohrwurm gefällig? Gern geschehen. ❤) gesungen, sondern stattdessen „Sweet Caroline“? Das sei eine Spontanentscheidung des Stadion-DJs nach dem Viertelfinalspiel England – Deutschland 2021 gewesen.

Der Song kam so gut an, dass irgendwann sogar die deutschen Fans mitgesungen haben! Das Team ist dann einfach dabei geblieben und die Fans haben die Entscheidung begrüßt. Und weil der Text von Neil Diamond so mitreißt, haben wir hier die Lyrics für euch.

Where it began?

I can't begin to know when.

But then I know it's growin' strong.

Was in the spring?

And spring became the summer.

Who'd have believe you'd come along?

Hands –

Touchin' hands.

Reachin' out,

Touching me, touchin' you!

Sweet Caroline,

Good times never seemed so good!

I've been inclined,

To believe they never would.

But now I look at the night,

And it don't seem so lonely.

We fill it up with only two,

And when I hurt?

Hurtin' runs off my shoulders.

How can I hurt when holdin' you?

Warm –

Touchin' warm.

Reachin' out,

Touchin' me, touchin' you!

Sweet Caroline,

Good times never seemed so good!

I've been inclined,

To believe they never would. Oh, no, no.

Sweet Caroline,

Good times never seemed so good!

Sweet Caroline,

I believe they never could.

Sweet Caroline!

Deutsche Übersetzung

Ich weiß gar nicht, wo und wie alles angefangen hat.

Aber irgendwie ist da etwas gewachsen.

Vielleicht war es im Frühling.

Und das Frühling wurde Sommer.

Wer hätte gedacht, dass du des Weges kommen würdest?

Und dann waren da Hände, die sich berührten.

Die sich nacheinander ausstreckten.

Die mich berührten. Die dich berührten.

Sweet Caroline,

Ich hätte nie gedacht, dass gute Zeiten so gut sein könnten.

Ich war eher geneigt,

daran zu zweifeln.

Und jetzt schaue ich mir die Abende an.

Und sie scheinen gar nicht mehr so einsam.

Wir füllen sie nur mit uns beiden.

Und wenn es mir schlecht geht,

dann prallt der Schmerz von mir ab.

Wie kann es weh tun, wenn ich dich gleichzeitig halte?

Und dann waren da Hände, die sich berührten.

Die sich nacheinander ausstreckten.

Die mich berührten. Die dich berührten.

Sweet Caroline,

Ich hätte nie gedacht, dass gute Zeiten so gut sein könnten.

Ich war eher geneigt,

daran zu zweifeln.

Sweet Caroline,

Ich hätte nie gedacht, dass gute Zeiten so gut sein könnten.

Ich war eher geneigt,

daran zu zweifeln.