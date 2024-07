Ein Tattoo ist was für immer. Ob sich das der englische Fußball-Fan Jack auch gedacht hat, als er in ein Tattoo-Studio in Portugal spazierte?

Jacks Leben fühlte sich wahrscheinlich einfach nur gut an: Urlaub mit den Jungs in Portugal und England, die Fußballmannschaft seines Heimatlandes gewinnt bei der EM gegen die Schweiz im Elfmeterschießen. Genau mit diesem guten Gefühl muss Jack sich gedacht haben: „Ich bin jetzt optimistisch, ich lasse mir ein Tattoo stechen, dass England in diesem Jahr Europameister wird.“ Gesagt, getan.

Tattoo-Fail? „Engerland“ statt England

Nach eigener Aussage ist das Tattoo wohl echt. Sieht das Ergebnis aber auch aus, wie von Jack geplant? Zu sehen ist es auf dem Tiktok-Account von seinem Freund Olly. Auf seiner linken Brust steht groß „Engerland 2024 Winners“. Ja. EngERland. Vorsicht bei sprachlichen Barrieren in Tattoostudios im Ausland.

Im Video ist Jacks Freund Olly zu hören: „Oh nein, Jack, was hast du getan?“ Jack hat dafür aber nur ein müdes Lachen übrig – offenbar hat er sich bereits mit seinem neuen Körperschmuck arrangiert.

Plot-Twits: Vielleicht wollte Jack das ja so?

Vielleicht geht Jack auch deshalb so entspannt damit um, weil er sein Tattoo genau so wollte. Denn: Auch wenn viele User auf Tiktok auf die Schreibweise verweisen, für manche England-Fans ist sie gar nicht so ungewöhnlich. Engerland lässt sich in Stadiongesängen nämlich ein bisschen leichter grölen, als England. Sich „Engerland" zu tätowieren wäre ein bisschen so, als würde man sich „Schland" in großen Lettern auf den Körper schreiben – statt „Deutschland“. Dann gäbe es bei Jacks Tattoo aber immer noch einen Haken: England ist noch nicht Fußball-Europameister.

England ist im EM-Finale

Zumindest kann Jack noch Hoffnung haben. Denn die Mannschaft hat sich ihren Platz im Finale mit ihrem 2:1-Sieg gegen die Niederlande gesichert. Jack ist bei „Sweet Caroline“ bestimmt textsicher. Das ist nämlich eine der Stadion-Hymnen der englischen Fans. Warum das so ist und die Lyrics zum lernen, gibt es hier:

