Bei dem Achtelfinal-Sieg der Türkei bei der Fußball-EM zeigte der türkische Spieler Merih Demiral den Wolfsgruß. Jetzt hat die UEFA durchgegriffen.

Am Freitagmittag teilte die UEFA mit, dass der türkische Nationalspieler für zwei EM-Spiele gesperrt wird. Somit verpasst der 26-Jährige am Samstagabend das Viertelfinale der Türkei gegen die Niederlande und würde auch in einem möglichen Halbfinale fehlen. Zur Begründung sagte die UEFA, Demiral habe eine Sportveranstaltung für eine Bekundung nichtsportlicher Art genutzt. Außerdem die allgemeinen Verhaltensgrundsätze nicht eingehalten und die grundlegenden Regeln des guten Benehmens verletzt.

Merih Demiral zeigt Wolfsgruß nach Achtelfinal-Sieg

Am Dienstagabend hatte Demiral im Achtelfinalspiel gegen Österreich für einen Eklat gesorgt und nach einem Tor den sogenannten Wolfsgruß als Jubel gezeigt. Das sorgte bei vielen für Aufregung, weil die Geste ein Symbol der rechtsextremistischen Gruppe „Graue Wölfe“ ist. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) äußerte sich dazu auf X. Sie schrieb, dass solche Symbole in deutschen Stadien nichts zu suchen hätten.

Die Symbole türkischer Rechtsextremisten haben in unseren Stadien nichts zu suchen. Die Fußball-Europameisterschaft als Plattform für Rassismus zu nutzen, ist völlig inakzeptabel. Wir erwarten, dass die UEFA den Fall untersucht und Sanktionen prüft.https://t.co/65yoSUAAQJ

Wofür steht der Wolfsgruß?

Der Wolfsgruß ist ein Handzeichen und imitiert den Kopf eines Wolfes. Der Gruß ist ein Symbol und Erkennungszeichen der in der Türkei in den 1960er-Jahren gegründeten rechtsextremistischen Bewegung „Graue Wölfe“. Die Bewegung wird in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet und als ultranationalistisch, rassistisch und gewalttätig eingestuft. In Deutschland hat die rechtsextremistische Gruppe mehr als 12.000 Anhänger, verboten ist sie nicht.

UEFA leitete Ermittlungen nach dem Spiel ein

Am Mittwoch hatte die UEFA gegen den türkischen Nationalspieler ein Untersuchungsverfahren eingeleitet und wegen „unangemessenem Verhalten“ ermittelt. Demiral selbst hatte zu seinem Jubel gesagt: „ Wie ich gefeiert habe, hat etwas mit meiner türkischen Identität zu tun .“ Es stecke „ keine versteckte Botschaft “ dahinter.

Reaktion auf Wolfsgruß

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GbV) sprach im Zusammenhang mit der Geste von Demiral von einem „absoluten Skandal“. Sie forderte von der türkischen Nationalmannschaft, dass sie sich öffentlich vom „Zeigen des rechtsextremen Symbols“ distanziert. Der Gruß sei ein Symbol von Unterdrückung und Verfolgung.

Neben Politikern haben sich auch Aktivisten und Journalisten zu Wort gemeldet. So schrieb der türkische Exiljournalist und Autor Can Dündar auf X: „ Glückwunsch, Merih! Mit einem einzigen Zeichen hast du die 100-prozentige Freude auf fünf Prozent verringert. “

“ Das türkische Außenministerium war mit der Untersuchung der UEFA überhaupt nicht einverstanden. Es werde lediglich ein „historisches und kulturelles Symbol“ beim Feiern eines Sportereignisses verwendet, so das Ministerium. Außerdem warf die türkische Regierung Deutschland nach der Kritik am Wolfsgruß „Fremdenfeindlichkeit“ vor.

Türkische Ultras wollen Wolfsgruß zeigen

Auf X haben türkische Ultras jetzt dazu aufgerufen, beim Viertelfinale der Türkei gegen die Niederlande auf der Tribüne den Wolfsgruß zu zeigen. Die türkische Ultra-Gruppierung betonte, der Wolfsgruß sei nicht rassistisch zu verstehen, sondern „das nationale Symbol des Türkentums“.

