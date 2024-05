Max Stokburger

per E-Mail teilen

Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Durch ein mehrmonatiges Praktikum bei einem Radiosender in Offenburg habe ich meine Liebe zu dieser Branche entdeckt. Deshalb gings danach für mich nach Karlsruhe: Dort habe ich bei einem regionalen TV-Sender mein journalistisches Volontariat gemacht und war dort danach für mehrere Jahre als TV-Redakteur tätig. Zu meinen Aufgaben gehörten: TV-Beiträge, Live-Schalten, Magazine usw. Wenn mal Not am Mann war, durfte ich auch selbst als Kameramann ran. Weil ich aber schon immer davon geträumt habe, beim SWR zu arbeiten, bin ich dann 2023 bei NEWSZONE von DASDING gelandet und darüber auch hier bei SWR3.

Das mache ich bei SWR3: Ich bin Teil der Online-Redaktion und recherchiere interessante, verrückte und auch mal lustige Geschichten aus SWR3 Land. Im Radio gibts mich nicht zu hören. Bei Interesse kann ich euch meine Online-Artikel aber auch gerne vorlesen oder per Sprachmemo schicken. 😜

Diesen Song höre ich immer: Spotify sagt: Pompeii von Bastille

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Die netten Menschen, die schöne Natur (vor allem die ganzen Bäume) und natürlich das gute Essen. Die Nahrungsaufnahme ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen – könnte den ganzen Tag essen.

Darüber lache ich: Videos mit Hunden, die zum ersten Mal Schuhe anhaben. Das kann ich jedem wirklich empfehlen – sehenswert!

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Ich bin gar nicht so der Serien-Typ. Wenn ich auf YouTube aber Dokus und Reportagen suchte, kann ich schon einmal die Zeit vergessen.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Auf jeden Fall meine ganzen Tennis-, Badminton-, Padel-, Tischtennis- und Squash-Schläger.