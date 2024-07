Vom 17. Juli bis 24. August zieht der große Meteorstrom über uns vorbei – die Perseiden. Wo und wie du die Sternschnuppen am besten sehen kannst? Hier unsere Tipps!

Ab Mitte Juli tauchen die ersten Perseiden am Nachthimmel auf – die glitzernden Schweife kündigen den größten Meteorstrom des Sommers an. Ihre größte Aktivität erreichen die Perseiden dann im August, dem Sternschnuppen-Monat. Höhepunkt dieses Jahr ist der 12. August, dann ziehen bis zu 100 Perseiden pro Stunde über den Himmel.

Sternschnuppen sind in der Nähe von Nettersheim in der Eifel am Nachthimmel zu sehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Oliver Berg

Mond scheint hell: Wie sehe ich die Perseiden trotzdem?

In klaren Sommernächten lassen sich die Sternschnuppen am besten beobachten: Knackpunkt ist der Mond. Der vermiest den Himmelsbeobachtern teilweise den Spaß, wenn er sehr hell ist. Der nächste Vollmond ist am 21. Juli – danach gehts dann wieder besser.

Mit seinem hellen Licht verhindert der Mond, dass viele der kurzen hellen Schweife überhaupt sichtbar sind. Als Lösung empfehlen die Kollegen des Bayerischen Rundfunks sozusagen als Perseiden-Lifehack: „Sie können versuchen, das Mondlicht auszublenden, etwa indem Sie sich geschickt hinter einer Mauer platzieren“ .

Perseiden: Richtung Nordost schauen

Die Sternschnuppen könnt ihr am besten sehen, wenn ihr am Nachthimmel Richtung Nordosten schaut. Zum Beobachten eignen sich dunkle Orte in ländlichen Gegenden – also am besten weit weg von hell erleuchteten Städten. Auch einige Planetarien bieten spezielle Perseiden-Nächte an.

Die Perseiden sind nicht das einzige astronomische Phänomen in diesem Jahr. Hier ein Überblick, was euch noch erwartet:

Tipps: Perseiden fotografieren

Wer Bilder für Instagram oder Facebook machen will, kann dafür das Smartphone verwenden. Noch besser sind aber Kameras mit einem Weitwinkel-Objektiv und eine lange Belichtungszeit. Wer zum Beobachten ein Fernglas oder Teleskop verwenden will, verpasst so die Sternschnuppen eher, weil sie ein viel zu kleines Sichtfeld abbilden.

12P/Pons-Brooks – habt ihr diesen Kometen am Himmel gesehen?

Perseiden-Wissen: Erde rast auch 2024 in Meteorschauer

Meteor ist die astronomische Bezeichnung für Sternschnuppen. Die Perseiden sind ein Meteorstrom, also eine Häufung von Sternschnuppen. Der Radiant, der scheinbare Ursprung dieses Stroms, liegt im Sternbild Perseus – daher der Name.

Jedes Jahr im Sommer fliegt die Erde durch eine Art Wolke, die Komet „Swift-Tuttle“ dort bei seinem letzten Flug hinterlassen hat. Kleine Staubteilchen, die teilweise gerade einmal so groß sind wie der Kopf einer Stecknadel, geraten so in die Erdatmosphäre – und das bei einer höllischen Geschwindigkeit von mehr als Tempo 200.000. Dadurch verglühen sie und hinterlassen die leuchtende Spur am Nachthimmel.