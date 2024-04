Die totale Sonnenfinsternis in Amerika und ein paar Tage später ein Komet über SWR3Land – viel los am Nachthimmel. Hier gibt's eine Übersicht über die Himmelsphänomene 2024.

Am Himmel können Hobby-Astronomen in der Nacht immer einiges entdecken. Doch oft bekommt man die Ereignisse erst im Nachhinein von Freunden und Bekannten oder im Internet mit. Die Erzählungen und Fotos sind dann nur halb so schön, wie die verschiedenen Himmelsspektakel in echt zu sehen und man ärgert sich, dass man es verpasst. Damit euch das nicht passiert, haben wir euch die wichtigsten Ereignisse, die es im Jahr 2024 am Himmel zu beobachten gibt, zusammengestellt. Also Kalender raus und los geht's!

Ereignisse am Himmel 2024: Übersicht

14. - 26. April, Der Meteorsturm der Lyriden: Zum Höhepunkt der Lyriden-Sternschnuppen in der Nacht vom 21. auf den 22. April sind mehr als zwanzig Sternschnuppen pro Stunde am Nachthimmel unterwegs. Doch leider verdirbt helles Mondlicht vom frühen Abend bis in die späte Morgendämmerung jede Chance, Sternschnuppen zu zählen.

19. - 28. April, Eta-Aquariden: Der Höhepunkt wird am 6. und 7. Mai erwartet. Dort könnt ihr rund 10-20 Sternschnuppen pro Stunde sehen.

Längster Tag des Jahres Donnerstag, 20. Juni 2024: Nicht direkt was zum beobachten, aber trotzdem ein Tag zur Freude.

17. - 24. August, Perseiden: Der bekannte Meteoritenschauer im Sommer hat seinen Höhepunkt am 12. und 13. August, dann können bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde beobachtet werden.

17. September, Supermond: Alle 13-14 Monate kommt der Vollmond der Erde besonders nahe, dann sehen wir einen Supermond. Er sieht dann besonders groß und hell aus.

Mitte Oktober, Komet C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS: Es wird erwartet, dass dieser Komet nachts besonders gut zu erkennen sein und sogar einen sichtbaren Schweif hinter sich herziehen wird.

Spektakel am Himmel: Komet über SWR3Land ☄️

2. Oktober - 7. November, Orioniden: Der Höhepunkt wird am 21. Oktober sein. Besonders in der Morgenstunden kann man Sternschnuppen beobachten.

14. - 21. November, Leoniden: Der nahezu volle Mond sorgt dafür, dass man nur wenige Sternschnuppen sehen wird.

7. - 17. Dezember, Geminiden: Der stärkste Meteorstrom des Jahres mit dem Höhepunkt am 13. Dezember.

Bei einigen Ereignissen lohnt sich eine genauere Recherche ein paar Tage vorher, beispielsweise wie das Wetter wird und welche Tipps es gibt, um die Phänomene besonders gut zu beobachten.