In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt es einen Vollmond am Himmel zu sehen. Dieser ist der Erde besonders nahe – deswegen wird er auch „Supermond“ genannt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch steht ein „Supermond“ am Himmel. Doch was bedeutet das eigentlich? Der Supermond ist ein Vollmond, der besonders nahe an der Erde steht. In der kommenden Nacht sind es nur knapp 357.500 Kilometer. Im Schnitt ist er rund 384.400 Kilometern entfernt.

Der Mond läuft auf einer elliptischen Bahn um die Erde und kommt ihr deshalb einmal im Monat nahe. Manchmal fällt das mit dem Vollmond zusammen.

Das ist heute Nacht der Fall: Also Augen in den Himmel! 👀 Als kleiner Bonus kommt bei diesem „September-Supermond“ noch eine Mondfinsternis hinzu, allerdings nur eine partielle. Wenn man genau hinschaut, kann man in den frühen Morgenstunden beobachten, wie der Mond zuerst oben rechts ein wenig vom Kernschatten der Erde „angeknabbert“ wird. Das soll um 4:12 Uhr passieren.

Einen Monat später gibt es direkt den nächsten „Supermond“. Am 17. Oktober ist der Mond auf seiner Umlaufbahn der Erde wieder sehr nahe und gleichzeitig als Vollmond zu sehen.

Mehr Informationen über den „Supermond“ gibt es bei unseren Kollegen von MDR Wissen:

Bereits im August gab es einen besonderen Vollmond. Wir haben die schönsten Bilder für euch hier gesammelt:

Wenn ihr wissen wollt, wann die nächsten Ereignisse am Himmel stattfinden, findet ihr hier unsere Übersicht: