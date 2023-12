per E-Mail teilen

Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Geschichten über Menschen haben mich immer fasziniert – egal, ob in Deutschland, in Afrika, im Nahen Osten, oder beispielsweise in Afghanistan. Ihr hört es vielleicht raus: Ich habe mich viel mit dem Islam beschäftigt (habe unter anderem Islamwissenschaft studiert). Einige Krisen und Kriege habe ich als Reporter aus der Nähe gesehen. Daneben habe ich Ressorts bei Online-Medien geleitet, Nachrichten gemacht und Geschichten recherchiert.

Das mache ich bei SWR3: Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten… beim Radio, vor allem aber in Form von Online-Storys für SWR3.de. Die behandeln so gut wie alles. Und da mich fast alles interessiert, mache ich auch noch so einiges nebenher, das vielleicht auch mal ein paar Wochen braucht.

So würde man mich zitieren: Ich glaube, ich hab da eine Wahnsinns-Geschichte!

Diesen Song höre ich immer: „Pretender“ von den Foo Fighters

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Als Hobbyarchäologe fasziniert mich wahnsinnig, was bei uns alles im Boden liegt: Steinzeitmenschen, Kelten, Römer – alle haben hier gelebt. Und ihre Überreste liegen noch herum!!

Darüber lache ich: Äh… also… ich lache dauernd über alles Mögliche. Aber jetzt fällt mir gerade nichts ein.

Bei diesen Serien verlasse ich die Couch nicht mehr: Stranger Things, Fauda, Vikings

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Ich bin relativ ordentlich. Da ist meistens gar nichts zu verstecken.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: BBC.news bei Instagram. Die sind immer relevant und dabei „sauspannend“.

Auf diese Frage wollte ich schon immer mal eine Antwort: Kriegen wir das mit der Lichtgeschwindigkeit irgendwann hin? (Unter uns: Ich bin mir ganz sicher. Wir Menschen kriegen alles irgendwann hin).