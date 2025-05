per E-Mail teilen

Es sieht brüsk aus: Macrons Gattin drückt ihren Mann rüde weg – auch noch im Gesicht! Monsieur Le Président brauchte anschließend einen Moment, um sich zu fassen.

Montagmorgen, Ankunft in Vietnam. Emmanuel Macron macht sich zum Aussteigen aus der Präsidentenmaschine bereit. Kurz beugt er sich vom Beobachter aus nach links. Da erscheint die gepflegte Hand seiner Gattin Brigite und verpasst ihm einen Wischer im Gesicht und drückt ihn weg – immer noch ohne echte Gewalt, aber rein optisch knapp vor der Ohrfeige:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online

Ohrfeige für Emmanuel Macron? Russland steigt sofort auf die Geschichte gegen Macron ein

Macron erscheint kurz perplex, hat sich aber schnell wieder unter Kontrolle. Er winkt nach unten und steigt die Gangway hinab.

In Russland ein gefundenes Fressen: Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa fantasierte unmittelbar darauf, was das wohl für ein Gewaltakt gewesen sei. Ein rechter Haken etwa? Das ist allerdings typisch: Neulich wollten russische Stellen Macron unterstellen, er habe mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Kokain geschnupft: Lediglich auf Basis eines zerknüllten Taschentuchs, das Macron vom Tisch räumte, als Kameraleute erschienen – nichts scheint in Moskau zu lächerlich, wenn man es auf Biegen und Brechen gegen den Westen verwenden kann.

Die Auflösung der Szene in Vietnam ist vermutlich ebenso harmlos. Macron sagt, er habe sich mit seiner Frau einfach „ zum Spaß geneckt “. Und sein Büro teilt mit: Das sei kein Streit gewesen, sondern ein „ harmloser, verspielter Moment zwischen dem Präsidentenpaar – ein Moment der Vertrautheit .“

Was war wirklich los? Wollte er seine frisch geschminkte Frau küssen? Oder hat er so getan, als wollte er? Männer mit Eherfahrung sollten es besser wissen, könnte man sagen.

Hasskommentare gegen Emmanuel Macron und Ehefrau Brigitte aus Russland

Macron warnt trotzdem vor der politischen Instrumentalisierung solcher Videos in Onlinediensten. „ Es sind immer die gleichen Netzwerke “, hat er unter Verweis auf russische Online-Nutzer und Vertreter extremer Parteien in Frankreich gesagt. Das Video der Szene lief am Montag natürlich immer wieder im russischen Staatsfernsehen.

Zudem wurde es massenweise von prorussischen Nutzern im Onlinedienst X geteilt und mit teils gehässigen Kommentaren versehen. Macrons Ehe mit der 24 Jahre älteren Brigitte war in der Vergangenheit schon häufig Gegenstand von Hasskommentaren in Onlinediensten.