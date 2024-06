Meta will seine KI mit Fotos trainieren – und zwar auch mit deinen! Wenn du das nicht willst, musst du widersprechen. Hier gibts die Anleitung.

Die schönen Urlaubsfotos, die du auf Instagram gepostet hast, das Selfie mit der besten Freundin oder dem besten Freund auf deinem Facebook-Profilbild oder die Bilder, die ihr bei der letzten Familienfeier gemacht und per Story geteilt habt. All diese Fotos will Meta ab dem 26. Juni 2024 zum Training ihrer KI nutzen. Halt Stopp – du willst das gar nicht?! Keine Sorge: Du kannst dagegen Einspruch beantragen.

Meta hat zwei Formulare zur Verfügung gestellt, um Einspruch einzulegen. Um sie nutzen zu können, musst du bei deinem Facebook- und/oder Instagram-Account eingeloggt sein.

Hier gehts zum Formular für Facebook!

Hier gehts zum Formular für Instagram!

Falls die Links nicht funktionieren, zeigen wir dir in unserer Anleitung mit Screenshots, wie du zum Formular gelangst – hier am Beispiel Instagram:

Für das Feld der Erklärung schlägt die Verbraucherzentrale unter anderem das hier vor:

Ich habe das Urheberrecht an meinen geposteten Daten und erteile kein Nutzungsrecht für KI-Anwendungen.

Ich habe Angst, dass meine geposteten Daten in falschem Zusammenhang neu veröffentlicht werden.

Ich fühle mich allgemein unwohl beim Gedanken an KI.

Ich habe Angst vor möglichen negativen Konsequenzen für mich persönlich, die ich nicht mehr rückgängig machen kann.

Ich habe schon einmal negative Erfahrungen mit dem Missbrauch meiner Daten gemacht und möchte daher meine Daten grundsätzlich nicht für KI-Anwendungen zur Verfügung stellen.

Geschafft! E-Mail bestätigen und der Einspruch wird bearbeitet

Danach musst du deine E-Mail-Adresse mit einem Code verifizieren, der dir per Mail zugeschickt wird. Trag den Code einfach in das Fenster ein, das aufploppt, sobald du den Antrag absendest. Viele Nutzer und Nutzerinnen melden schon kurz nach dem Einspruch, dass ihr Antrag geprüft und anerkannt wurde. In der Bestätigungsmail steht unter anderem: „ Wir haben deinen Antrag geprüft und erkennen deinen Einspruch an. Das bedeutet, dein Antrag wird künftig berücksichtigt. “

Und wie klappt der Einspruch für Facebook?

Für Facebook gelangst du ähnlich zum Formular wie auf Instagram:

Gehe auf deine Facebook-Profilseite (Chronik). Wenn du am PC bist, musst du auf dein Profilbild oben rechts klicken. Am Handy tippst du auf die drei Striche rechts .

(Chronik). Wenn du am PC bist, musst du auf dein klicken. Am Handy tippst du auf die . Wähle dann „Einstellungen und Privatsphäre“ , danach „ Einstellungen “.

, danach „ “. Scrolle auch hier zur „ Datenschutzrichtlinie “ und wähle im aufgeploppten Kasten „ Widerspruchsrecht “

“ und wähle im aufgeploppten Kasten „ “ Dann kannst du das Formular ausfüllen, wie auch schon weiter oben erklärt.

KI könnte deine Informationen trotz Einspruch verarbeiten

Der einzige Haken an der Sache: Selbst, wenn du Einspruch erhebst oder die Produkte und Dienste von Meta gar nicht nutzt, könnte die KI Informationen von dir verarbeiten. Meta selbst nennt diese beiden Fälle:

Eine andere Person, die Metas Produkte und Dienste nutzt, teilt ein Bild von dir oder Infos zu deiner Person auf Facebook, Instagram und Co.

Du oder deine Informationen werden in Beiträgen oder Bildunterschriften erwähnt, die eine andere Person teilt.

Wenn diese Person keinen Einspruch gegen Meta erhoben hat, könnten deine Fotos und Infos also doch zum Training der KI genutzt werden.

Meta sagt selbst, dass sie „ zur Entwicklung und Verbesserung der KI bei Meta “ Informationen nutzt, die über ihre Produkte und Services geteilt werden. Dazu zählen laut Meta:

Beiträge

Fotos und deren Bildunterschriften

Nachrichten, die du an eine KI sendest