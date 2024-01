Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Während meines Studiums war ich als rasende Zeitungs-Reporterin in der Nähe von Mannheim unterwegs. Mein journalistisches Volontariat habe ich dann in Trier gemacht und konnte so auch viele tolle Ecken von Rheinland-Pfalz kennenlernen. Nach meiner Ausbildung habe ich in der Online-Nachrichtenredaktion in Baden-Baden angefangen – und von dort war es nur noch ein Katzensprung ins Großraumbüro von SWR3.

Das mache ich bei SWR3: Nachrichten! Aber: Nein, man kann mich nicht im Radio hören... Warum? Weil ich zum Team der Online-News gehöre. Wir versorgen euch jeden Tag mit den wichtigsten Infos aus der Welt und emotionalen Geschichten aus SWR3Land.

So würde man mich zitieren:

Bei der Arbeit: „Alles tippitoppi – kann so raus!“

Privat: „Können wir machen – solange es da Pommes gibt!“

Diesen Song höre ich immer: Don't Stop Believin' von Journey. Ich mag das Lied. Zum Glück! Denn meine Lateinformation tanzt eine Choreo darauf und deshalb höre ich es gerade SEHR SEHR oft.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Den Schwarzwald. Und dass meine Heimat in Südhessen auch noch zu SWR3Land gehört 😊