per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Ich bin ganz viel durch die Welt gereist – Europa, Nordamerika und Asien hab ich schon mal abgehakt (fürs erste). Nach dem Bachelor (irgendwas mit Medien) bin ich bei NEWSZONE gelandet – und jetzt schreibe ich auch für SWR3. Nebenbei mache ich einen deutsch-französischen Master in Journalismus (und gehe immer noch sehr gerne reisen).

Das mache ich bei SWR3: Lesen und schreiben und telefonieren und recherchieren und redigieren und aktualisieren und, und, und… Das mache ich alles, damit ihr keine Nachrichten verpasst – egal ob aus dem SWR3Land oder aus der ganzen Welt.

Diesen Song höre ich immer: Alles von Ed Sheeran 🎶

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Dass es einfach meine Heimat ist, in der ich Zeit mit meinen Freunden und Freundinnen, aber auch mit meiner Familie verbringen kann.

Darüber lache ich: Katzenvideos 🐱​

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: „Lucifer“ und „Jane The Virgin“ – aber eigentlich lese ich viel lieber Bücher 📚​

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: @funk / @news_wg / @maltezierden / @maddy_macrae_ / @madymorrison / …