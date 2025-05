Ich wünsche mir mehr Kommunikation. Ich sehe der Frau gegenüber ja nicht an, was genau los ist. Es gibt tatsächlich ein paar Frauen in meinem Umfeld, die mit Regelschmerzen ziemlich offen umgehen. Die dann sagen: Ich bin heute nicht gut drauf, ich habe meine Tage. Dieses Wissen gibt mir dann die Chance, mich zu kümmern. Also eine Tablette anbieten, in Ruhe lassen, Wärmflasche machen, die ganze Lage besser einschätzen können. Also, ich finde es hilfreich, wenn es für alle kein Tabuthema mehr wäre.