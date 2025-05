Ermittlerinnen aus dem Polizeiruf München

Cris Blohm, gespielt von Johanna Wokalek, ersetzt Kommissarin Eyckhoff, die aufgrund von internen Komplikationen den Polizeidienst quittieren musste. Sie ist freiheitsdenkend, selbstständig, unkonventionell und unbeschwert und ermittelt in ihrem ganz eigenen Stil, der die Menschen um sie immer wieder beeindruckt.

Dennis Eden, gespielt von Stephan Zinner, hat sein ganzes Leben in München verbracht. Er kennt München und die Leute wie kein anderer. Er neigt zu Bequemlichkeit und kannte seine neue Kollegin schon, bevor sie zusammenarbeiteten.

Otto Ikwuakwu, gespielt von Bless Amada, ist der neue Ermittler, der das Polizeiruf-Team zukünftig unterstützen wird. Er ist sehr intellektuell und immer schick gekleidet. Er versucht seine Ermittlungen genau nach dem Gesetz und ohne Vorurteile durchzuführen. Für ihn gilt immer die Unschuldsvermutung.

Johanna Wokalek spielt Cris Blohm

Johanna Wokalek wird 1975 als Kind einer Ärzte-Familie in Freiburg im Breisgau geboren. Schon während ihrer Schulzeit entdeckte sie das Theater für sich, weshalb sie direkt nach dem Abitur am Max-Reinhardt-Seminar in Wien Schauspiel studierte. Schon während ihrer Studienzeit war sie in ersten Filmen zu sehen. Den Durchbruch erlangte sie 2003 mit dem Heimatfilm Hierankl.

Stephan Zinner spielt Dennis Eden

Stephan Zinner wird 1974 in Trostberg geboren. Von 1995 bis 1997 studierte er an der Schauspielschule Zerboni in München. Im Anschluss war er Ensemblemitglied am Salzburger Landestheater. Parallel zur Schauspielerei macht Stephan Zinner Kabarett und hat eine eigene Band. Seit 2021 ist er fester Bestandteil des Polizeiruf München.

Kriminalhauptkommissar Dennis Eden (Stephan Zinner, links) instruiert seinen Kollegen Alfred Höhne (Martin Müller). ard-foto s2-intern/extern Ariane Krampe Filmproduktion/BR/Hendrik Heiden

Bless Amada spielt Otto Ikwuakwu

Bless Amada wird 1997 in Lomè in Togo geboren. Dort wuchs er auf, bis er zehn Jahre alt war und zog zu seinem Vater, einem westafrikanischen Musiker, nach München. Nach seinem Schulabschluss begann er eine Ausbildung zum Elektroniker, welche er aber nicht abschloss. Bis 2021 studierte er Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Nach seinem Studium gehörte er dem Ensemble des Wiener Burgtheaters an. Seit 2023 ist er im Polizeiruf München zu sehen.